S-400'ün füze bataryaları Ankara'da

Bakanlıktan yapılan açıklamada, 'Türkiye'nin hava ve füze savunma ihtiyacının karşılanmasına yönelik S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin tedarik sözleşmesi 11 Nisan 2017'de imzalanmış, sözleşme kapsamında S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin birinci batarya malzemelerinin intikali 12- 25 Temmuz 2019 tarihleri arasında tamamlanmıştı. Bu kapsamda S-400 Uzun Menzilli Bölge Hava ve Füze Savunma Sistemi'nin ikinci batarya malzemelerinin Mürted Hava Meydanı Ankara'ya intikaline bugün itibariyle başlandı. İntikal faaliyeti takriben bir ay sürecektir' denildi. Kaynak : İHA

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