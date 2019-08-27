'Rejimin İdlib'de sivillere ölüm yağdırması kabul edilemez'

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Jukovskiy Uluslararası Havaalanı'ndaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'İdlib'de rejim saldırılarında mayıstan beri 500'ü aşkın masum insan hayatını kaybetti, bin 200'ün üzerinde sivil yaralandı.' dedi.



Erdoğan, '(İdlib'de) Rejimin terörizmle mücadele bahanesiyle sivillere karadan ve havadan ölüm yağdırması kabul edilemez.' diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Soçi Mutabakatı ile üzerimize düşen sorumlulukları ancak rejimin saldırılarına son verilmesiyle yerine getirebiliriz.' ifadelerini dile getirdi.



Erdoğan, '(Rejimin saldırıları) Özellikle sınırlarımız boyunca bizi müdafaaya sevk etmektedir ve gereken adımları gereken durumda atmak durumundayız.' dedi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Gayemiz akan kanın durması, komşumuz Suriye'nin 8 yıldır özlemini çektiği huzur ortamına bir an önce kavuşmasıdır.' şeklinde konuştu.



'Tacizler devam ettiği sürece bizim eli kolu bağlı durmamız mümkün değil'



Erdoğan, 'Münbiç'teki terör örgütünün, Kobani ve doğuya doğru bölgeyi terk etmesini, güvenli bölge sözünün yerine getirilmesini istiyoruz.' dedi.



Erdoğan, 'Bu tacizler devam ettiği sürece bizim eli kolu bağlı durmamız mümkün değil. Şu anda sınırlardaki hazırlıklarımızın hepsi bunun içindir.' ifadelerini kullandı.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dayanışmamızı savunma sanayinin birçok alanında sürdürelim istiyoruz. Bu yolcu ve savaş uçaklarında olabilir. Bütün mesele dayanışma ruhudur.' diye açıklamada bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Radar karıştırıcılarda olsun, roketlerde olsun, savunma sistemlerinin değişik alanlarında olsun yapabileceğimizi, notlarımızı aldık, süratle geliştireceğiz.' dedi.



'Güvenlik bölgesi oluşturulması, Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından olumlu'



Rusya Devlet Başkanı Putin, 'Rusya ve Türkiye ilişkileri dostluk, karşılıklı saygı ve çıkarlar üzerinde gelişmektedir.' dedi.



Putin, 'Rusya ve Türkiye, Suriye krizinin çözümünde en verimli süreç olan Astana formatındaki çalışmalarını verimli bir şekilde sürdürmektedir.' diye konuştu.



Putin, 'Türkiye Cumhurbaşkanı ile İdlib'de teröristlerin ortadan kaldırılması ve yapılması gerekenler için anlaşma sağladık.' ifadelerini kullandı.



Rusya Devlet Başkanı Putin, 'İdlib'deki durum hakkında derin endişe duyuyoruz. Türkiye ile teröristlerin yok edilmesi için ek tedbirlerin çerçevesini belirledik.' şeklinde konuştu.



Putin, 'Türkiye'nin güney sınırlarında bir güvenlik bölgesi oluşturulması, Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından olumlu bir adımdır.' dedi.



Putin, 'Türkiye'nin hassasiyetlerini çok iyi anlıyoruz. Sınırlarındaki güvenliğini sağlaması lazım, bu Türkiye'nin meşru hakkıdır.' diye konuştu.



Devlet Başkanı Putin, “Su-35 uçağı konusunda ortak çalışmalar yürütülebilir. Su-57 üzerinde de iş birliği yapılabilir. İmkanlarımız çok.” dedi.





