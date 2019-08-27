Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarladı

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarını gezen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Erdoğan ve beraberindeki Türk heyetine dondurma ısmarladı.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Jukovskiy Uluslararası Havaalanı'nda düzenlenen MAKS–2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, programın ardından fuardaki stantları birlikte gezerek incelemelerde bulundu.

