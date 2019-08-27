USD (Alış - Satış) : 5,83 - 5,84 EURO (Alış - Satış) : 6,47 - 6,48

Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarladı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Erdoğan ve beraberindeki Türk heyetine dondurma ısmarladı.

Dünya / 27 Ağustos 2019 Salı 17:22
Putin, Erdoğan'a dondurma ısmarladı
Foto Galeri için tıklayın

Cumhurbaşkanı Erdoğan'la birlikte MAKS-2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarını gezen Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Erdoğan ve beraberindeki Türk heyetine dondurma ısmarladı.

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya'nın başkenti Moskova'daki Jukovskiy Uluslararası Havaalanı'nda düzenlenen MAKS–2019 Uluslararası Havacılık ve Uzay Fuarı'nın açılış törenine katıldı. Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin, programın ardından fuardaki stantları birlikte gezerek incelemelerde bulundu.

Rusya Devlet BaşkanıRusya FederasyonuCumhurbaşkanıVladimir PutinRecep Tayyip Erdoğan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AH AMERİKA! AH İSLAM DÜNYASI!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı