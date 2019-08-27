Putin'den SU-35 açıklaması

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Jukovskiy Uluslararası Havaalanı'ndaki görüşmelerinin ardından ortak basın toplantısı düzenledi.



Rus lider Putin, Türkiye ile ortak savaş uçağı üretimi konusunda 'Su-35 uçağı konusunda ortak çalışmalar yürütülebilir. Su-57 üzerinde de iş birliği yapılabilir. İmkanlarımız çok' dedi.



Türkiye'nin Fırat'ın doğusunda kurmayı planladığı güvenli bölge konusuna destek veren Putin, şunları söyledi:



'Türkiye'nin güney sınırlarında bir güvenlik bölgesi oluşturulması, Suriye'nin toprak bütünlüğü açısından olumlu bir adımdır. Türkiye'nin hassasiyetlerini çok iyi anlıyoruz. Sınırlarındaki güvenliğini sağlaması lazım, bu Türkiye'nin meşru hakkıdır'



Cumhurbaşkanı Erdoğan ve Putin arasında SU-57 pazarlığı



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, açılışına katıldığı MAKS-2019 Uluslararası Havacılık fuarında Su-57'yi inceledi.



Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, beşinci nesil Rus Su-57 savaş uçağını, Türk mevkidaşı Erdoğan'a anlattı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın, 'biz bundan mı alacağız?' sorusuna Putin, 'alabilirsiniz' diye cevap verdi. Bu sohbet gülüşmelere neden oldu.