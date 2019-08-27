İrem Derici göz yaşları içinde karakola gitti

İrem Derici'nin Harbiye'de oturduğu eve zorla girmeye çalışan takıntılı hayranı, ünlü şarkıcıya zor anlar yaşattı. Sanatçı ile sapık hayranı karakolluk oldu. Gözyaşları içinde polise ifade veren Derici, şahıstan şikayetçi oldu.



İrem Derici'nin sapık hayranı, 22 Ağustos günü saat 14.00 sıralarında sanatçının ikamet ettiği Harbiye'deki evine gitti. Kapıyı Derici'nin evinde çalışan hizmetlisi açınca, gelen adam, "Ben İrem Derici'ye aşığım" diyerek evden uzaklaştı.



DERİCİ, PANİĞE KAPILDI

Hizmetli durumu ünlü sanatçıya haber verdiğinde Derici, paniğe kapıldı. Aradan kısa süre geçtikten sonra hizmetli, kapının önünde aynı şahsı eline çiçek demetiyle gördü ve yeniden ünlü şarkıcıyı arayarak durumu bildirdi. Korku halinde polisi arayarak yardım isteyen Derici, gözyaşları içinde Harbiye Polis Merkezi'ne giderek ifade verdi.



TACİZ MESAJLARI

Derici, şahsın sosyal medya hesabından kendisine sürekli olarak taciz mesajları attığını ve rahatsız ettiğini anlattı. Şahsın Erol K. olduğu tespit edildi. Gözyaşları içinden polise ifade veren ünlü şarkıcının şikayetinin ardından, Erol K. hakkında soruşturma başlatıldı.



Daha önce de fanatikleriyle başı derde giren pek çok ünlü oldu. Ebru Gündeş'in hayranı Mustafa Topçu, sanatçının Korukent Sitesi'ndeki ofisini basmış, iki kişiyi rehin almıştı. Hande Yener'in evine girmeye çalışan Emre K. isimli şahıs da son anda yakalanmıştı. Hadise'nin, İstinye'de oturduğu siteye sızmaya çalışan takıntılı hayranı yakalanmış ve sanatçı ile sapık hayranı davalık olmuştu.

