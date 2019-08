Hedef 2.5 milyon tiyatro seyircisi

Devlet Tiyatroları Genel Müdürü Mustafa Kurt, ilk turda 17 yerli, 8 yabancı oyunla izleyiciyle buluşacaklarını belirterek, yerli ve kadın yazarlara, genç yazar ve rejisörlere verdikleri teşviklerin süreceğini söyledi. İkinci turun son bahar, üçüncü turun ise ilk bahar da olacağını belirten kurt, "Bu yıl ilk kez Edirne'de sahne açıyoruz. İstanbul'da 5, Diyarbakır'da 2, Van'da 1 sahne daha ilave ettik" diye konuştu. Geçen yıl Türkiye genelinde bir milyon 770 bin tiyatro izleyicisinin geldiğine dikkat çeken DT Genel Müdürü Kurt, "Bu yıl hedefimiz 2.5 milyon izleyici. Ayrıca iki yıldır Ankara'da uygulamaya koyduğumuz, 'Nöbetçi Tiyatro' uygulamasını bu yıl İstanbul'da da gerçekleştireceğiz. Nöbetçi Tiyatro uygulamasını İstanbul'da kalıcı hale getirip, başka illerde de önümüzdeki yıllarda açacağız. Yerli yazarları destekleyip, Türkiye'de sanata, olan ilgiyi yukarılara çekeceğiz. Ayrıca Türkiye genelinde yerel yönetimlerle de işbirliğine gideceğiz. Örneğin bu yıl İstanbul Zeytinburnu Belediyesi ile bir protokol yaptık. DT'ye tahsis edilen sahnede sezon boyunca oyunlar sergilenecek. Bu uygulamayı İstanbul, Ankara başta olmak üzere diğer illere de yayacağız. İlk turda 17 yerli, 8 yabancı oyunla izleyicinin karşısına çıkacağız. İkinci tur son baharda, üçüncüsü ise ilk baharda olacak. " diye konuştu.



NÖBETÇİ TİYATRO ANKARA'DAN SONRA İSTANBUL'DA



Yeni oyun listesinin dörtte birinin yeni yazarların eserlerinden oluştuğunu ifade eden Kurt, klasik oyunların sahnelenmesine de devam edeceğini belirterek şöyle devam etti: "Vitrinimiz ne kadar zengin olursa, talep de o kadar artıyor. Geçen sezon klasik oyunlar haftasında yaklaşık 16 bin, kadın yazarlar haftasında yaklaşık 15 bin seyirci tiyatro salonlarını doldurdu. Yeni sezonda seyirci sayısını yüzde 50 arttırmayı hedefliyoruz. Yoğun ilgi gören nöbetçi tiyatro uygulaması İstanbul Tekel Sahnesi'nde 15 Mayıs - 30 Haziran tarihlerinde hizmet verecek."



25 OYUN İÇİN PRÖMİYER YAPILACAK



kurt, prömiyer yapacak 25 oyunun içinde, "Lüküs Hayat", Hazerfan Ahmet Çelebi'yi anlatan "Uçmak", İskender Pala'nın "Leyla ile Mecnun", Güngör Dilmen'in, "Aşkımız Aksaray'ın En Büyük Yangını", Shakespeare'in "Yanlışlıklar Komedyası", Bertolt Brecht'in "Küçük Burjuva Düğünü" gibi eserlerin dikkat çektiğini söyledi. Tüm illere turne düzenlediklerini ve organize ettikleri altı uluslararası festivalin, yüzde 90'ın üzerinde doluluk oranı yakaladığını anımsatan kurt, DT'de ilk kez üniversitelerin yazarlık bölümü öğrencileriyle atölye çalışmaları gerçekleştirdiklerini, buna bu sezon da devam edeceklerini bildirdi. kurt, Küçük Hanımlar Küçük Beyler Tiyatro Festivali'nde ise 75 bin çocuk rakamını, 100 bine yükseltmeyi planladıklarını bildirdi. Geçen yıl dan 100 oyununa seyircinin ilgisinin fazla olduğu için yeni sezonda da bu oyunlarla devam edeceklerinin altını çizen kurt, "15 Eylül'de başlayacak bilet satışları öncesinde internet siteleri yenilenecek. Artık izleyici daha rahat ulaşacak bilet almak için sisteme..."