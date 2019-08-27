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FETÖ'nün üst düzey mahrem imamı tutuklandı

FETÖ elebaşı Gülen'in özel şoförü, kapatılan FEM Dershaneleri genel müdürü ve örgütte üst düzey mahrem konumda bulunan Mehmet D. tutuklandı.

3. Sayfa / 27 Ağustos 2019 Salı 12:07
FETÖ'nün üst düzey mahrem imamı tutuklandı

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Mali Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile Milli İstihbarat Teşkilatı (MİT) İstanbul Bölge Başkanlığınca, FETÖ'nün deşifre edilmesine yönelik yürütülen koordineli çalışmalar kapsamında, 21 Ağustos'ta Üsküdar'da "gaybubet evi" olarak adlandırılan örgüte ait hücre evine operasyon düzenlendi.

Operasyonda, örgüt elebaşı Fetullah Gülen'in Türkiye'de bulunduğu süreçte şoförlüğünü yapan ve daha sonra kapatılan FEM Dershaneleri genel müdürü olan ayrıca örgüt içerisinde üst düzey mahrem konumda bulunan Mehmet Demircan ile eşi Fatma Nuray Demircan gözaltına alındı.

Adreste yapılan aramalarda, çok sayıda dijital malzeme ve örgütsel doküman ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen Demircan tutuklanırken eşi adli kontrol şartı ve ev hapsi kararıyla serbest kaldı.

Mahrem


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