USD (Alış - Satış) : 5,83 - 5,84 EURO (Alış - Satış) : 6,47 - 6,48

Eşini eşarpla boğarak öldürdü!

Konya’nın Ereğli ilçesinde bir kişi, bir yıl önce evlendiği eşini başındaki eşarpla boş arazide boğarak öldürdü.

3. Sayfa / 27 Ağustos 2019 Salı 11:05
Eşini eşarpla boğarak öldürdü!
Video için tıklayın

Olay, saat 01.00 sıralarında Toros Mahallesi’nde boş bir arazide meydana geldi. İddiaya göre, eski eşinden 3 çocuğu olan Alaaddin K., yaklaşık bir yıl önce eski eşinden 2 çocuğu olduğu öğrenilen Gülsüm K. ile evlendi. Çift gece yürüyerek Toros Mahallesi’ndeki toplu konutlarda bulunan evlerine gittikleri sırada henüz öğrenilemeyen bir sebeple tartıştı. Boş arazide yaşanan tartışma sırasında Alaaddin K., başındaki eşarpla eşini boğarak öldürüp kaçtı. Alaaddin K., saat 03.00 sıralarında polis merkezine giderek eşini öldürdüğünü söyleyip teslim oldu. Polis ekipleri hemen harekete geçerek zanlının verdiği adrese gittiğinde Gülsüm K.’yı cansız yatarken buldu. Olay yerinde yapılan incelemelerin ardından kadının cenazesi otopsi yapılmak üzere Ereğli Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor.


Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

PolisDevlet Hastanesi


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AH AMERİKA! AH İSLAM DÜNYASI!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı