Esad rejimi İdlib'e saldırdı

Esad rejimine ait uçakları İdlib’in güneyinde bulunan Abdita köyündeki sivil yerleşim yerlerine hava saldırıları düzenledi.



Saldırıda 2’si çocuk 1’i kadın 3 sivilin hayatını kaybettiği, çok sayıda sivilin yaralandığı öğrenildi. Saldırı sonrası bölgeye intikal eden sivil savunma ekipleri enkaz altında kalanları çıkartmak için müdahale ediyor. Kaynak : İHA

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