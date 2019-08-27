Batı Karadeniz'de "yeşil altın" olarak tabir edilen fındık, harmana indi.



Düzce'nin Akçakoca ilçesinde hasat yapan üreticiler, patoz makinesi yardımıyla çotanağından ayırdıkları fındıkları kurutmaya başladı.



Ulusal Fındık Konseyi (UFK) Yönetim Kurulu Üyesi Levent Şahin Başaran, AA muhabirine yaptığı açıklamada,fındık üreticilerinin hasat ile birlikte kurutma işlemine de başladığını söyledi.



Bölgede yaklaşık 20 gündür tatlı bir telaş olduğunu dile getiren Başaran, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın fındık fiyatı açıklamasının ardından üreticilerin heyecanla bahçelerine girdiğini kaydetti.



Sahil ve orta kesimde fındık hasadının başladığını aktaran Başaran, "Üreticilerimizin faaliyetlerini yakından gözlemliyoruz. Bu sene özellikle rekolte de bir kayıp olduğunu gözlemliyoruz. Zaten bu bizim tahmin ettiğimiz bir sonuçtu çünkü geçen yıllardan gelen özellikle külleme ve Amerikan beyaz kelebeği bölgemizde yoğun olarak hissedildi. Bu nedenle bölgemizde bir rekolte kaybı olduğunu düşünüyoruz." diye konuştu.



"Kalite için harmanlama çok önemli"



Başaran, harmanlama işleminin çok önemli olduğunu vurgulayarak, şunları kaydetti:



"Binbir meşakkatle ürettiğimiz fındık ürününü değerlendirmek çok daha önemli. Fındığın kalitesi için harmanlama işlemi çok önemli. Geçmiş yıllara göre daha fazla yağış olan bir yıl geçiriyoruz, dolayısıyla nem oranları yüksek. Fındığı kurutmada problemler oluyor. Geçmiş yıllarda 2-3 günde kuruttuğumuz tane fındığı bu sene 5 günde kurutuyoruz. Kurutmaya dikkat etmezsek bu hepimizin zararınadır, ülkemizin zararınadır. Tane olan fındığı iyi kurutmalı ki kaliteli fındığı piyasaya verelim."



Kaynak : AA

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