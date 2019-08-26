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75 yaşındaki adam transbireyi bıçakladı

Bursa’nın merkez Osmangazi ilçesinde 75 yaşında bir adam telefonunu çaldığını iddia ettiği travestiyi bıçakladı. Yaşlı adam aynı bıçakla yanlışlıkla kendini de yaraladı.

3. Sayfa / 26 Ağustos 2019 Pazartesi 23:17
75 yaşındaki adam transbireyi bıçakladı
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Olay merkez Osmangazi ilçesine bağlı Tahtakale Mahallesi 10. Fırın Sokak'ta meydana geldi. Sokakta bulunan bir binadan kavga sesleri gelmesi üzerine mahalleli kapıya koştu. O esnada 75 yaşındaki R.Ö. telefonunu çaldığını iddia ettiği trans birey S.Ç'yi elinden ve kalçasından bıçakladı. Çıkan arbedede yanlışlıkla kendini de yaralayan 75 yaşındaki R.Ö. apartmandan çıktı. Olayı gören mahalleliler sağlık ve polis ekiplerine haber verdi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri R.Ö'ye ilk müdahalesini olay yerinde yaptı.

Olay yerine gelen Osmangazi Suç Önleme Büro Amirliği ile Cinayet Büro Amirliği ekipleri binanın içine saklanan ve yaralı olduğu bilinen trans birey S.Ç'yi de çıkartarak şahısların ifadelerine başvurdu. Olay yerinde yapılan ilk çalışmalarda 75 yaşındaki R.Ö. kendisine ait telefonun S.Ç. tarafından çalındığını, geri almak istemesine rağmen telefonu alamayınca trans bireyi bıçakladığını söyledi.

R.Ö. ve S.Ç. olay yerindeki ilk sağlık müdahalelerin ardından önce hastaneye oradan da emniyete götürüldü. Kaynak : İHA

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