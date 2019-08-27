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5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara 29 yıl hapis

Küçükçekmece'de 5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismarda bulunduğu iddiasıyla yargılanan M. V, toplam 29 yıl hapisle cezalandırıldı.

3. Sayfa / 27 Ağustos 2019 Salı 12:55
5 yaşındaki kız çocuğuna cinsel istismara 29 yıl hapis

Küçükçekmece'deki 5 yaşındaki çocuğa istismarda bulunduğu iddia edilen 18 yaşındaki Pakistan uyruklu Mohammad V. hakkında ilk duruşmada karar çıktı.

Mahkeme heyeti, sanık Mohammad V.'yi "Çocuğun nitelikli cinsel istismarı" suçundan 20 yıl, "Cebir tehdit veya hile kullanarak kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan da 9 yıl hapis cezasına çarptırdı.

Sanık Mohammad V.'ye iyi hal indirimi de uygulanmadı.

Pakistan


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