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Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize kefen biçenlerin heveslerini kursaklarında bırakmayı sürdüreceğiz

hlat'ta Malazgirt Zaferinin 948. Yıl Dönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuşan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize kefen biçenlerin heveslerini kursaklarında bırakmayı sürdüreceğiz." dedi.

Siyaset / 26 Ağustos 2019 Pazartesi 15:50
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bize kefen biçenlerin heveslerini kursaklarında bırakmayı sürdüreceğiz

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Ahlat'ta Malazgirt Zaferinin 948. Yıl Dönümü dolayısıyla düzenlenen törende konuştu.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bize kefen biçenlerin heveslerini kursaklarında bırakmayı sürdüreceğiz." dedi.

Erdoğan, "Ne Haçlı artıklarının ne Bizans heveslilerinin ne PKK denilen kendini bilmezlerin, bizimle hedeflerimiz arasına girmesine izin vermeyeceğiz." ifadelerini kullandı.

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