Çeyrek altın ne kadar? (26 Ağustos 2019 altın fiyatları)

Altının gram fiyatı, yeni haftaya yüzde 1, 67 primle başlayarak 287,5 lira seviyelerinde işlem görüyor.



Gram altın, geride bıraktığımız haftaya altının ons fiyatında yatay bir seyir izlenmesine rağmen dolar/TL'de yaşanan yükselişe paralel yüzde 0,6 artarak günü 277,7 liradan tamamladı.



Yeni haftaya da primle başlayan gram altın Ağustos 2018'den bu yana ilk kez 280 lira üzerini görerek 287,5 liradan işlem görüyor. Kapalıçarşı'da çeyrek altın 456 lira, Cumhuriyet altını 1.871 liradan satılıyor.



Altının onsu ise önceki kapanışa göre yüzde 0,8 primle 1.539,24 dolardan alıcı buluyor.



Bugün için sakin bir veri gündemi beklendiğini kaydeden analistler, yurtiçinde TUİK tarafından açıklanacak ağustos ayı sektörel güven endeksinin takip edileceğini ifade etti.



Jeopolitik risklerin de gündemde kaldığını, bu konudaki gelişmelerin varlık fiyatlarının yönü üzerinde etkili olduğunu vurgulayan analistler, teknik açıdan ons altında 1.494 doların destek, 1.505 doların ise direnç konumunda bulunduğunu bildirdi.