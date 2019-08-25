USD (Alış - Satış) : 5,83 - 5,84 EURO (Alış - Satış) : 6,47 - 6,48

Yüzlerce kiloluk atlar kazanın etkisiyle böyle havaya uçtu

Eskişehir’de çevreyolunda meydana gelen kaza sonucunda telef olan 2 atın kaza görüntüleri ortaya çıktı.

3. Sayfa / 25 Ağustos 2019 Pazar 12:26
Yüzlerce kiloluk atlar kazanın etkisiyle böyle havaya uçtu

Eskişehir'de başıboş iki atın çevreyolundan karşıya geçmek istemesi sonrasında meydana gelen kazada 2 at telef oldu. Kaza anı yoldan geçen bir araç tarafından saniye saniye görüntülendi. Kimliği belli olmayan bir vatandaş yola atlayan 2 atı bağlı oldukları ipten tutmaya çalıştı. Ürken atlar birden çevreyolunun diğer şeridine atladı. Süratli gelen Musa Özgür idaresindeki 16 AAT 714 plakalı otomobilin atları son anda fark etmesine rağmen 2 at, çarpmanın etkisiyle havaya uçtu. Özgür'ün arkasında bulunan 26 E 7710 plakalı kamyon ise yerde yatan atın üzerinden geçti.

Öte yandan, kaza sonrasında çevre yolunda trafik akışı bir süre tek şerit halinde devam etti. Uzun kuyruklar oluşurken, trafik atların ve kazaya karışan otomobilin kaldırılması sonucunda yeniden üç şerit olarak trafiğe açıldı. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Eskişehir


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AH AMERİKA! AH İSLAM DÜNYASI!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı