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Üs bölgesi yüzme havuzlu sosyal tesise dönüşüyor!

Hakkari'nin Irak sınırının sıfır noktasında bulunan ve bugüne kadar adı hep terör olayları ile anılan Çukurca ilçesindeki 1500 rakımlı Bayrak Tepe Üs Bölgesi, Emniyet ve Belediye tarafından sosyal tesise dönüştürülüyor.

Yaşam / 25 Ağustos 2019 Pazar 11:56
Üs bölgesi yüzme havuzlu sosyal tesise dönüşüyor!

Huzur ortamının sağlanması ile birlikte artık gerek duyulmayan üs bölgesine yarı olimpik bir yüzme havuzu, kafeterya ve seyir terası inşa ediliyor.

Çukurcalılar, bundan sonra ilçe merkezini kuş bakışı göre bilen eski üs bölgesinde havuza girmenin, seyir terasında ise kahve içmenin keyfini yaşayacak.

Hakkari kent merkezine yaklaşık 80 kilometre uzaklıkta bulunan 10 bin nüfuslu Çukurca ilçesinde çok önemli değişimler yaşanıyor.

Taş evleri, susamdan yapılan tahini, çeltiği, narı ve üzümü ile ünlü ilçede terörle mücadele konusunda başarılı çalışmalar yürütülüp, huzur ortamı sağlanınca artık sosyal yaşama dönük önemli değişimler yaşanmaya başlandı.

İlçe merkezine yakın olan ve ihtiyaç duyulmayan üs bölgeleri artık farklı amaçlarla kullanılıyor. Çukurca'nın kuzeyinde bulunan 1500 rakımlı Bayrak Tepe Üs Bölgesi de Emniyet ve Belediye tarafından sosyal tesise dönüştürülüyor.

Bugüne kadar polisin ve askerin terörle mücadelede etkin olarak kullandıkları Bayrak Tepe Üs bölgesine yarı olimpik bir yüzme havuzu, çocuk havuzu ayrıca çevresinde kafeterya, fırın ve seyir terası bulunan bir sosyal tesis inşa ediliyor.

Çukurcalılar, bundan sonra ilçe merkezini kuş bakışı görüp, doyumsuz bir manzara sunan eski üs bölgesinde havuza girmenin, seyir terasında ise kahve içmenin keyfini yaşayabilecek.

Sosyal tesiste incelemelerde bulunan Belediye Başkanı AK Parti'li Ensar Dündar, çalışmaların bitme aşamasına geldiğini söyledi.



Kaynak : DHA

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