USD (Alış - Satış) : 5,83 - 5,84 EURO (Alış - Satış) : 6,47 - 6,48

Metin Feyzioğlu: Cem Garipoğlu'nun avukatlığını yapmadım

Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu'nun, vahşice katledilen Emine Bulut için attığı tweet sosyal medyada tepki gördü. İnternet kullanıcıları Feyzioğlu'nu Münevver Karabulut'un katili Cem Garipoğlu'nun eski avukatı olduğu için eleştirdi. Feyzioğlu, Cem Garipoğlu'nun avukatlığını yaptığı iddiasını bugün Beyaz TV canlı yayınında yalanladı.

Televizyon / 25 Ağustos 2019 Pazar 13:55
Metin Feyzioğlu: Cem Garipoğlu'nun avukatlığını yapmadım
Video için tıklayın

Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, vahşice katledilen Emine Bulut için sosyal medya hesabından bir tweet yayınladı. Sosyal medya kullanıcıları Metin Feyzioğlu'na, Münevver Kararbulut'un katili Cem Garipoğlu'nun avukatı olduğu için tepki gösterdi. 

Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 7. Gün programına konuk olan Feyzioğlu'ya, sunucu Pınar Ardor, 'Cem Garipoğlu'nun avukatlığını yaptınız mı?' diye sordu.

Bu soruya ilk kez BEYAZ TV'de yanıt veren Feyzioğlu, 'Yalan. Tek kelimeyle yalan. ben babasının avukatlığını yaptım' dedi. Feyzioğlu şöyle devam etti:

'Babası o sırada başka bir ülkede, olay sırasında, olay yerinde olmadığı otoyol kamera kayıtlarıyla telefon kayıtlarıyla ve her türlü bilimsel delille sabit oldu. Suçu işlemediği sabit olduğu için beraat etti. Yargıtay tarafından da onandı. Allah hiç kimseyi evladıyla imtihan etmesin. Evladınızın işlediği bir suç zaten sizi kahrediyor ama evladınız suç işledi diye siz de adli anlamda suçlu olmuyorsunuz.'

Kırıkkale'de yaşanan Emine Bulut cinayetiyle ilgili çok üzgün olduğunu vurgulayan Metin Feyzioğlu, 'kahroldum. Türkiye Barolar Birliği olarak 7 pilot ilde toplumsal şiddetle mücadele projesi başlattık. 81 ilimize yayacağız. Aile Bakanlığımızın ve Adalet Bakanlığımızın da desteği var. Ne zaman milli bir konuda milli bir duruş sergilesem; birileri bunu gündeme getirir ve ısıtır ısıtır saldırır' diye konuştu.
Kaynak : Beyaz Gazete Özel

Sosyal MedyaMünevverTürkiye Barolar BirliğiCem GaripoğluMetin Feyzioğlu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AH AMERİKA! AH İSLAM DÜNYASI!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı