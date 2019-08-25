Metin Feyzioğlu: Cem Garipoğlu'nun avukatlığını yapmadım

Barolar Birliği Başkanı Metin Feyzioğlu, vahşice katledilen Emine Bulut için sosyal medya hesabından bir tweet yayınladı. Sosyal medya kullanıcıları Metin Feyzioğlu'na, Münevver Kararbulut'un katili Cem Garipoğlu'nun avukatı olduğu için tepki gösterdi.



Beyaz TV ekranlarında yayınlanan 7. Gün programına konuk olan Feyzioğlu'ya, sunucu Pınar Ardor, 'Cem Garipoğlu'nun avukatlığını yaptınız mı?' diye sordu.



Bu soruya ilk kez BEYAZ TV'de yanıt veren Feyzioğlu, 'Yalan. Tek kelimeyle yalan. ben babasının avukatlığını yaptım' dedi. Feyzioğlu şöyle devam etti:



'Babası o sırada başka bir ülkede, olay sırasında, olay yerinde olmadığı otoyol kamera kayıtlarıyla telefon kayıtlarıyla ve her türlü bilimsel delille sabit oldu. Suçu işlemediği sabit olduğu için beraat etti. Yargıtay tarafından da onandı. Allah hiç kimseyi evladıyla imtihan etmesin. Evladınızın işlediği bir suç zaten sizi kahrediyor ama evladınız suç işledi diye siz de adli anlamda suçlu olmuyorsunuz.'



Kırıkkale'de yaşanan Emine Bulut cinayetiyle ilgili çok üzgün olduğunu vurgulayan Metin Feyzioğlu, 'kahroldum. Türkiye Barolar Birliği olarak 7 pilot ilde toplumsal şiddetle mücadele projesi başlattık. 81 ilimize yayacağız. Aile Bakanlığımızın ve Adalet Bakanlığımızın da desteği var. Ne zaman milli bir konuda milli bir duruş sergilesem; birileri bunu gündeme getirir ve ısıtır ısıtır saldırır' diye konuştu.

Kaynak : Beyaz Gazete Özel