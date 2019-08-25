USD (Alış - Satış) : 5,83 - 5,84 EURO (Alış - Satış) : 6,47 - 6,48

Avcılar Şükrübey'de metrobüste yangın çıktı

Avcılar Şükrübey’de bir metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı. Metrobüste bulunan yolcular tahliye edilirken, yangın kısa sürede söndürüldü.

3. Sayfa / 25 Ağustos 2019 Pazar 15:46
Avcılar Şükrübey'de metrobüste yangın çıktı
Video için tıklayın

Avcılar Şükrübey'de seyir halinde olan bir metrobüsün motor bölümünde yangın çıktı. Yolcular metrobüsten tahliye edilirken, şoför araçta bulunan yangın söndürme tüpü ile yangına müdahale etti. İhbar üzerine olay yerine itfaiye ekipleri sevk edildi. Kısa sürede olay yerine gelen itfaiye ekipleri yangını kontrol altına aldı. Metrobüs daha sonra çekici yardımıyla olay yerinden çekildi. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Söndürme TüpüYangına Müdahale


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

AH AMERİKA! AH İSLAM DÜNYASI!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı