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Yüksekova'da anonsu duyup giden emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı

Hakkari'nin Yüksekova ilçesinde gelen bir hırsızlık ihbarına giden ilçe emniyet müdür yardımcısı, 18 yaşındaki genç kız tarafından bıçaklandı.

3. Sayfa / 24 Ağustos 2019 Cumartesi 17:58
Yüksekova'da anonsu duyup giden emniyet müdür yardımcısı bıçaklandı

Olay Yüksekova ilçesinde meydana geldi. 155 ihbar hattına yapılan bir evden hırsızlık anonsuna giden İlçe Emniyet Müdür Yardımcısı Komiser Yardımcısı Fatih Acar, evde hırsızlık yapan 18 yaşındaki kızı muhafaza altına almak istedi.

Hırsız kız o esnada üzerindeki bıçakla Acar'ı karnından bıçakladı. Müdahale etmek isteyen korumalarını da bıçakla hafif şekilde yaralayan hırsız kız gözaltına alınırken emniyet müdür yardımcısı Acar ise olay yerine gelen sağlık ekipleri tarafından Yüksekova Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Bıçağın dalağına isabet ettiği belirlenen emniyet müdür yardımcısı Acar'ın sağlık durumunun iyi olduğu ve yoğun bakım ünitesinde tedavisinin devam ettiği öğrenildi. Kaynak : İHA

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