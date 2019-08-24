'Harekat Merkezi faaliyet geçti'

Türkiye ile ABD arasında yürütülen güvenli bölge ve İdlib'de yaşanan gelişmelerle ilgili Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar'dan önemli açıklamalar geldi.



Şanlıurfa'daki Müşterek Harekat Merkezi'nin tam kapasiteyle çalışmaya başladığının altını çizen Akar, şöyle devam etti:







"Güvenli bölge tesisi için ilk ortak helikopter uçuşu bugün yapılıyor. Ayrıca teröristlere ait mevzilerin ve tahkimatın tahribine de başlandı.