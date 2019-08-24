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Hacire Anne oğluna kavuştu

Anne Hacire Akar, oğlu Mehmet Akar'a polisin ulaşmasının ardından HDP İl Başkanlığı önünde başlattığı oturma eylemini sonlandırdı.

3. Sayfa / 24 Ağustos 2019 Cumartesi 14:34
Hacire Anne oğluna kavuştu
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Diyarbakır'da dört gündür haber alamadığı oğlu Mehmet Akar'ın HDP'lilerce dağa kaçırıldığını iddia eden Hacire Akar'ın parti binası önünde başlattığı oturma eylemi sona erdi.

Anne Akar'ın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önünde başlattığı ve ailedeki kadınların desteğiyle sürdürdüğü eylem İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekiplerinin HDP'lilerce dağa kaçırıldığı iddia edilen Mehmet Akar'a ulaşmasının ardından son buldu.

Parti binası önüne gelen polis ekibi, Mehmet Akar'ın emniyette olduğu bilgisini anne Hacire Akar'a verdi. Anne Akar, oğlu ile ifade işlemi için götürüldüğü İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesinde görüştü.

Bunun ardından oturma eylemine katılan aileye mensup diğer kadınlar da HDP İl Başkanlığı önünden ayrıldı.

Kaynak : AA

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