Fırat'ın doğusunda ilk uçuş gerçekleşti

Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında Türk ve ABD'li komutanların katılımıyla ilk ortak helikopter uçuşu gerçekleştirildi.



Milli Savunma Bakanlığının Twitter hesabından konuya ilişkin açıklamada bulunuldu.







Açıklamada, Suriye'de, Fırat'ın doğusunda güvenli bölge birinci safha uygulamaları kapsamında Türk ve ABD'li komutanların katıldığı ilk ortak helikopter uçuşunun bugün gerçekleştirildiği bildirildi. Bakanlık, ilk uçuştan fotoğraf da paylaştı.



Kaynak : AA

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