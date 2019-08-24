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Erdoğan'dan Rize'de önemli açıklamalar!

Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Altını çizerek ifade etmek isterim ki 'önce millet, önce memleket' diyen herkesle çalışmaya hazırız. Mesele vatansa gerisi teferruattır." dedi.

Siyaset / 24 Ağustos 2019 Cumartesi 20:53
Erdoğan'dan Rize'de önemli açıklamalar!

Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Rize İl Başkanlığının düzenlediği akşam yemeğinde konuştu.Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasında, 'Dönem fedakarlık, uzlaşma dönemidir. Basiret ve ferasetle davranma dönemidir. Dönem siyasi ayrılıkları bir tarafa bırakarak asgari müşterekler etrafında bir araya gelme dönemidir.' ifadelerini kullandı.

Erdoğan, 'Altını çizerek ifade etmek isterim ki 'önce millet, önce memleket' diyen herkesle çalışmaya hazırız. Mesele vatansa gerisi teferruattır.' dedi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Seçilmiş olmak, hiç kimseye suç işleme özgürlüğü tanımaz. Hangi partiden olursa olsun.' şeklinde konuştu. 

'Cumhur İttifakı Türkiye'nin bekasının garantörüdür'

Cumhur İttifakı'nın Türkiye için önemine vurgu yapan Erdoğan, 'Sayın Devlet Bahçeli ile Yenikapı'da başlattığımız yakın iş birliğini 31 Mart seçimleri ile çok daha ileri taşıdık.
Cumhur İttifakı Türkiye'nin bekasının istikbalinin garantörü olmuştur' dedi. 

'Sizi kapıya koyarı'

3 ilde Belediye başkanlarının görevden uzaklaştırılması ile ilgili konuşan Erdoğan, 'Seçilmiş olmak hiç kimseye suç işleme özgürlüğü tanımaz. Siyasetçiye yetki, hizmet versin diye veriliyor. Siyasetçiye yetki ve para millete hizmet etsin diye veriliyor. Siz onu Kandil'e gönderirseniz, kusura bakmayın hukuk içinde sizi kapıya koyarız.' ifadelerini kullandı. 




FedakarlıkAk PartiCumhurbaşkanıTürkiyeRecep Tayyip Erdoğan


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