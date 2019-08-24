Korkunç olayın yaşandığı gün Emine Bulut (38) eski eşi Fedai Varan (43) ve kızları ile bir lokantada buluştu. Bulut ile Varan arasında tartışma çıkmasının ardından Varan, Bulut'u boğazından bıçakladı ve taksiye binerek kaçtı.



Sağlık ekipleri yaralanan Bulut ile olayın etkisiyle şoka giren kızı F.B.B.'yi hastaneye kaldırdı ancak anne kurtarılamadı. Fedai Varan, Bahşılı ilçesinde gözaltına alındı. Mahkemece tutuklanan Varan ilk ifadesinde “Çocuğumun velayeti konusunda konuşurken bana hakaret edince sinirlenip, yanımda gezdirdiğim bıçakla vurdum” demişti.



Ancak daha sonra mahkemedeki ifadesinde, ‘eski eşinin uygunsuz hayat yaşadığını ve 10 yaşında çocukları olduğunu, defalarca uyardığını, fakat eski eşinin uyarılarını dikkate almadığını ve bundan dolayı eski eşini bıçakladığını' anlattı. Fail Fedai Varan'ın WhatsApp durumunda ‘Kahpeyi öldürdüm. Sıra sende Ali!' şeklinde paylaşım yaptığı da belirlendi.







JET HIZIYLA İDDİANAME



Kırıkkale Cumhuriyet Başsavcılığı'nın Bulut hakkında hazırladığı iddianame jet hızıyla kabul edildi. Şüpheli, Kırıkkale 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde canavarca hisle tasarlayarak öldürmekten ağırlaştırılmış müebbetle yargılanacak.



KENDİSİNİ KAYBETMİŞ



İddianamede, Varan'ın daha önce eski eşine hakaret etmesi nedeniyle Kırıkkale 4'üncü Asliye Ceza Mahkemesi'nde kamu davasının görüldüğü, şikayetten vazgeçme nedeniyle ‘düşme' kararı verildiği belirtildi. Varan'ın ifadesinde, eşi ve eşinin ailesinin çocuğuyla görüşmesini engellediğini, olay günü konuşmak istediğini ancak Bulut'un ‘hakaret' ettiğini, kendisini kaybederek eşini öldürdüğünü belirttiği yer aldı. Görgü tanıklarının ise Varan'ın agresif tutumla tartıştığı ve olayı gerçekleştirdikten sonra, “Bana çocuğumu göstermiyor, kahpeyi öldürdüm, herkes duysun” şeklinde bağırdığını söyledikleri bildirildi.



PAŞA PAŞA YATARMIŞ



Çocuklarının velayetinin annesinde olduğu belirtilen iddianamede, Varan'ın F.B.B. ile ayın ilk ve son haftası, hafta sonları ile Temmuz ayında bir araya geldiği ve Varan'ın çocuğuyla görüştürülmediği iddiasının yerinde olmadığı belirtildi. Ayrıca WhatsApp kayıtlarına göre; Bulut'un tekrar evlenme durumundan eski eşine bahsettiği bunun üzerine Varan'ın cinayeti işlediği belirtildi. İddianamede olaydan önce, Varan'ın Bulut'a, “Gider paşa gibi yatarım Emine, sıkıntı değil, ne olacaksa olsun” mesajı attığı kaydedildi.





