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Cumhurbaşkanı Erdoğan Artvin Yusufeli'nde müjdeyi verdi: Kararnameyi imzaladım

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Artvin'in Yusufeli ilçesinde halka hitap etti. Erdoğan, "Yeni yerleşim yerinde hak sahibi olmayanların mağduriyetini çıkarmakta olduğumuz kararnameyle gideriyoruz. Bu gece bu kararnameyi imzaladım. Bu kararnameyle birlikte önümüz ve önünüz açılmış oldu" dedi.

Siyaset / 24 Ağustos 2019 Cumartesi 12:35
Cumhurbaşkanı Erdoğan Artvin Yusufeli'nde müjdeyi verdi: Kararnameyi imzaladım

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Son 6 yılda ülkemizde yaşanan gezi olaylarından tutun da 15 Temmuz'a kadar tüm saldırıların hedefinde bu eserler olmuştur.

2021 yılının nisan ayında Yusufeli barajında elektrik üreitimi başlayacak.

Yusufeli Barajı 7 yılda kendini amorti edebilme kabiliyetine sahiptir.

(Doğu Akdeniz)

Batı tehdit sallıyor. İki sondaj gemisi ile iki sismik gemisini, fırkateynlerimizi görmüyor musunuz? Biz tehdit mehdit dinlemeyiz. Biz Türkiye'nin haklarını sonuna kadar savunuyoruz, savunacağız.

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıklamalarından satır başları şöyle;

Son 6 yılda ülkemizde yaşanan gezi olaylarından tutun da 15 Temmuz'a kadar tüm saldırıların hedefinde bu eserler olmuştur.

2021 yılının nisan ayında Yusufeli barajında elektrik üreitimi başlayacak.

Yusufeli Barajı 7 yılda kendini amorti edebilme kabiliyetine sahiptir.

(Doğu Akdeniz)

Batı tehdit sallıyor. İki sondaj gemisi ile iki sismik gemisini, fırkateynlerimizi görmüyor musunuz? Biz tehdit mehdit dinlemeyiz. Biz Türkiye'nin haklarını sonuna kadar savunuyoruz, savunacağız. Kaynak : AA

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