USD (Alış - Satış) : 5,75 - 5,76 EURO (Alış - Satış) : 6,37 - 6,38

Alkollü servis minibüsü dehşet saçtı!

Fatih’te tramvay yoluna giren bir servis minibüsü, orta refüje çıkarak kaza yaptı. Kazadan dolayı tramvay seferleri aksarken, minibüs sürücüsünün alkollü olduğu öğrenildi.

3. Sayfa / 24 Ağustos 2019 Cumartesi 09:48
Alkollü servis minibüsü dehşet saçtı!
Video için tıklayın

Olay, Fındıkzade tramvay yolu Çapa istikametinde saat 08.30 sıralarında meydana geldi. 


İddiaya göre, alkollü olduğu öğrenilen 34 LGN 445 plakalı servis minibüsünün sürücüsü İ.K. aracıyla tramvay yoluna girdi. İ.K. kontrolündeki araç tramvay yolunda seyir halindeyken orta refüje çarparak kaza yaptı. Kazadan dolayı tramvay seferlerinde aksama yaşandı. Tramvaydan inerek bir sonraki durağa yürümek zorunda kalan vatandaşlar ise geç kaldıklarını ifade ederek duruma isyan etti.

İhbar üzerine olay yerine çekici ve polis ekipleri sevk edildi. Kazayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, alkollü minibüs sürücüsünü işlemleri yapılmak üzere emniyete götürdü. Yaklaşık 1 saatlik aksamanın ardından servis minibüsünün bulunduğu yerden çekilmesiyle seferler normale döndü.
Kaynak : İHA
*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Polis EkipleriSağlık EkipleriTrafik Kanunu


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı