ABD'den YPG'ye 60 tırla lojistik destek

ABD, Suriye'de terör örgütü YPG/PKK işgalindeki bölgedeki üslerine yaklaşık 60 tırla lojistik destek amaçlı yeni sevkiyat gerçekleştirdi.



Yerel kaynaklardan alınan bilgiye göre, dün akşam saatlerinde yaklaşık 60 tırlık konvoy, Suriye-Irak arasındaki Simelka sınır kapısından giriş yaptı.



Konvoyda prefabrik evler, beton bloklar ve uzun araçlar olduğu görüldü.



Kaynaklar, tırların ABD'nin YPG/PKK işgalindeki bölgede bulunan üslerine gittiğini bildirdi.



2015'ten bu yana DEAŞ ile mücadeleyi gerekçe göstererek YPG/PKK'ya askeri destek veren ABD'nin Suriye'de halen 18 üs ve askeri noktada 2 bin civarı personeli bulunuyor.



Kaynak : AA

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