USD (Alış - Satış) : 5,75 - 5,76 EURO (Alış - Satış) : 6,37 - 6,38

Türk İHA'ları Rumları korkuttu

Ege ve Doğu Akdenizde görev yapan Türkiye'ye ait insansız hava araçları 'Anka' ve 'Bayraktar TB2'ler Rumlarda endişeye neden oldu

Güncel / 23 Ağustos 2019 Cuma 01:28
Türk İHA'ları Rumları korkuttu

Rum Fileleftheros gazetesinin, 'Egeden Kıbrısa ve Türkiyeye kadar her şeyi tarıyorlar. Her hareketi kaydediyorlar ve hedefleri vurmaya hazırlar' başlığıyla verdiği habere göre; Türkiye, bölgede neler olup bittiğini kontrol altında tutuyor.

Türkiye'nin, Egeden Kıbrısa ve Suriyeye kadarki bütün bölgeyi taradığına dikkat çeken gazete, 'Bu şekilde Ankaradaki siyasi ve askerî karar merkezlerine çok kıymetli veriler gönderiliyor' ifadelerine yer verdi.

'Türkiye, Yunanistan ve Kıbrısta olan hareketleri bilmek istiyor' diye devam eden gazete, Türkiyenin, kendi çıkarlarını koruma maksatlı faaliyet gösterdiğini söylediği bu hava araçlarıyla 'özellikle

YunanistanTürkiye


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı