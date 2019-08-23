Türk İHA'ları Rumları korkuttu

Rum Fileleftheros gazetesinin, 'Egeden Kıbrısa ve Türkiyeye kadar her şeyi tarıyorlar. Her hareketi kaydediyorlar ve hedefleri vurmaya hazırlar' başlığıyla verdiği habere göre; Türkiye, bölgede neler olup bittiğini kontrol altında tutuyor.



Türkiye'nin, Egeden Kıbrısa ve Suriyeye kadarki bütün bölgeyi taradığına dikkat çeken gazete, 'Bu şekilde Ankaradaki siyasi ve askerî karar merkezlerine çok kıymetli veriler gönderiliyor' ifadelerine yer verdi.



'Türkiye, Yunanistan ve Kıbrısta olan hareketleri bilmek istiyor' diye devam eden gazete, Türkiyenin, kendi çıkarlarını koruma maksatlı faaliyet gösterdiğini söylediği bu hava araçlarıyla 'özellikle