Sele kapılan büyükbaş hayvanlar böyle görüntülendi

Ordu'nun bazı kesimlerinde etkili olan sağanak, hayatı olumsuz yönde etkiledi.



Bazı ilçelerinde ırmaklar taşma noktasına gelirken, vatandaşlar fındık bahçelerinde yağmura yakalandı. Altınordu ilçesinde bulunan Civil Irmağı'nda da yağmur nedeniyle yükselen su debisi, otlayan büyükbaş hayvanlara zor anlar yaşattı.



Yaklaşık 7 büyükbaş, debisi yükselen ırmakta akıntıya karşı mücadele ederken, cep telefonu ile çekilen görüntülerde insanların da tedirgin olduğu görüldü.



Kaynak : İHA

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