Meteoroloji’den yağış uyarısı! Bugün hava nasıl olacak? 23 Ağustos 2019

Bugün ve haftasonu için dışarıda plan yapan vatandaşlar gözlerini Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son dakika hava durumu uyarısına çevirdi. 'Bugün hava nasıl olacak?' sorusu en çok araştırılan sorular arasında yer alıyor. Meteoroloji'den gelen son verilere göre yurdumuzun bazı kesimleri kuvvetli yağışlar bekleniyor. . Sabah erken saatlerden itibaren başlayacak kuvvetli yağışların akşam saatlerine kadar etkisini göstereceği tahmin ediliyor.



BUGÜN HAVA DURUMU NASIL OLACAK?



Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre; Ülkemizin kuzey ve iç kesimlerinin parçalı yer yer çok bulutlu, Orta ve Doğu Karadeniz, İç Anadolu'nun kuzeydoğusu ve Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçmesi bekleniyor. Haberimizden illerimize göre saatlik hava durumu tahminlerine ulaşabilirsiniz.



İşte bölgelerimize göre haritalı hava durumu raporları...



MARMARA



Parçalı ve az bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



BURSA °C, 31°C



Parçalı ve az bulutlu



İSTANBUL °C, 31°C



Parçalı ve az bulutlu



KIRKLARELİ °C, 33°C



Parçalı ve az bulutlu



KOCAELİ °C, 31°C



Parçalı ve az bulutlu



EGE



Az bulutlu ve açık, iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



A.KARAHİSAR °C, 29°C



Parçalı ve az bulutlu



DENİZLİ °C, 36°C



Parçalı ve az bulutlu



İZMİR °C, 36°C



Az bulutlu ve açık



MANİSA °C, 36°C



Az bulutlu ve açık



AKDENİZ



Az bulutlu ve açık, Doğu Akdeniz'in iç kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



ADANA °C, 35°C



Parçalı ve az bulutlu



ANTALYA °C, 36°C



Az bulutlu ve açık



HATAY °C, 35°C



Parçalı ve az bulutlu



ISPARTA °C, 30°C



Az bulutlu



İÇ ANADOLU



Parçalı ve az bulutlu, doğusunun yer yer çok bulutlu, Sivas, Yozgat, Kırşehir, Aksaray, Nevşehir ve Kayseri çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ANKARA °C, 31°C



Parçalı ve az bulutlu



ÇANKIRI °C, 30°C



Parçalı yer yer çok bulutlu



ESKİŞEHİR °C, 30°C



Parçalı ve az bulutlu



KONYA °C, 29°C



Parçalı ve az bulutlu



BATI KARADENİZ



Parçalı ve az bulutlu, iç kesimlerinin yer yer çok bulutlu geçeceği tahmin ediliyor.



BOLU °C, 26°C



Parçalı, yer yer çok bulutlu



DÜZCE °C, 30°C



Parçalı ve az bulutlu



SİNOP °C, 28°C



Parçalı, yer yer çok bulutlu



ZONGULDAK °C, 27°C



Parçalı ve az bulutlu



ORTA ve DOĞU KARADENİZ



Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Samsun'un doğu ilçeleri, Ordu ve Giresun çevrelerinde kuvvetli ve yer yer çok kuvvetli (21-75 kg/m2) olması bekleniyor.



AMASYA °C, 29°C



Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



BAYBURT °C, 26°C



Parçalı ve çok bulutlu, yerel olmak üzere aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı



SAMSUN °C, 28°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçecek. Yağışların doğusunda (Çarşamba, Terme ve Salıpazarı) kuvvetli olması bekleniyor.



TRABZON °C, 23°C



Parçalı ve çok bulutlu, aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı





DOĞU ANADOLU



Az bulutlu, kuzey ve batı kesimlerinin yer yer parçalı bulutlu, Erzincan çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor.



ERZURUM °C, 27°C



Parçalı bulutlu



KARS °C, 30°C



Parçalı bulutlu



MALATYA °C, 31°C



Parçalı bulutlu



VAN °C, 27°C



Az bulutlu



GÜNEYDOĞU ANADOLU



Az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.



DİYARBAKIR °C, 37°C



Az bulutlu ve açık



GAZİANTEP °C, 35°C



Az bulutlu ve açık



SİİRT °C, 36°C



Az bulutlu ve açık



ŞANLIURFA °C, 38°C



Az bulutlu ve açık



