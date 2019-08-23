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Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Rusya Devlet Başkanı Putin ile telefonda görüştü. Erdoğan, İdlib’deki saldırıların çözüm çabalarına zarar verdiğini ve Türkiye'nin milli güvenliği bakımından çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirtti.

Güncel / 23 Ağustos 2019 Cuma 14:09
Cumhurbaşkanı Erdoğan Putin ile görüştü

Görüşmeye ilişkin şu açıklama yapıldı:

'Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Erdoğan, Rusya Federasyonu Devlet Başkanı Vladimir Putin'le bir telefon görüşmesi gerçekleştirmiştir.

Görüşmede Suriye ve Libya'daki gelişmeler ile ikili ilişkiler ele alınmıştır.

Sayın Cumhurbaşkanımız, rejimin İdlib'deki ateşkes ihlalleri ve saldırılarının büyük bir insani krize yol açtığını, bu saldırıların Suriye'deki çözüm çabalarına zarar verdiğini ve ülkemizin milli güvenliği bakımından da çok ciddi bir tehdide dönüştüğünü belirtmiştir.'

Rusya FederasyonuTelefon GörüşmesiSuriye


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