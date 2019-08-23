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Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 18. kuruluş yıldönümü töreninde açıklamalarda bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti’nin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ATO Congresium’da düzenlenen programda katıldı. Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor. Başkan Erdoğan, "Bu kutlu çatının altından ayrılanların hiçbirinin esamesi şimdiye kadar okunmamıştır, şimdiden sonra da okunmayacaktır." dedi.

Güncel / 23 Ağustos 2019 Cuma 18:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'nin 18. kuruluş yıldönümü töreninde açıklamalarda bulundu

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ATO Congresium'da düzenlenen programda katıldı. Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının satıbaşları...

Tam 18 yıl önce 2001 yılı Ağustos ayında AK Pati'nin kuruluşunu ilan etmiştik. Hamdolsun AK Parti 18. yaşına ulaştı. Partimiz artık yeni bir safhaya gelmiştir. Bu davanın yükünü kaldıramayanlar oldu.

Bu kutlu çatının altından ayrılanların hiçbirinin esamesi şimdiye kadar okunmamıştır, şimdiden sonra da okunmayacaktır.

Bugün partimizden giren liseli ve üniversiteli gençlerimiz yarın yarın aynı görevleri devralacaklardır. Bu ülkeye demokraside ve ekonomide Cumhuriyet tarihindeki en büyük atılımı AK Parti yaptırmıştır.

Ak PartiCumhuriyetHamdolsunRecep Tayyip Erdoğan


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