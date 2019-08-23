Başkan Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti'nin 18. kuruluş yıl dönümü dolayısıyla ATO Congresium'da düzenlenen programda katıldı. Başkan Erdoğan açıklamalarda bulunuyor.



Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın açıklamalarının satıbaşları...



Tam 18 yıl önce 2001 yılı Ağustos ayında AK Pati'nin kuruluşunu ilan etmiştik. Hamdolsun AK Parti 18. yaşına ulaştı. Partimiz artık yeni bir safhaya gelmiştir. Bu davanın yükünü kaldıramayanlar oldu.



Bu kutlu çatının altından ayrılanların hiçbirinin esamesi şimdiye kadar okunmamıştır, şimdiden sonra da okunmayacaktır.



Bugün partimizden giren liseli ve üniversiteli gençlerimiz yarın yarın aynı görevleri devralacaklardır. Bu ülkeye demokraside ve ekonomide Cumhuriyet tarihindeki en büyük atılımı AK Parti yaptırmıştır.