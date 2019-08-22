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Bakanlık açıkladı: Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

İçişleri Bakanlığı, Mardin'de etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan 'Hebat' kod adlı Abdurrahman Siler olduğunun belirlendiğini açıkladı.

3. Sayfa / 22 Ağustos 2019 Perşembe 18:25
Bakanlık açıkladı: Gri listedeki terörist etkisiz hale getirildi

Bakanlıktan yapılan yazılı açıklamada iç güvenlik operasyonları kapsamında 22 Ağustos 2019 tarihinde Mardin Savur ilçe kırsalında İl Jandarma Komutanlığı ve İl Emniyet Müdürlüğü'nce gerçekleştirilen ortak operasyonda, 5 teröristin etkisiz hale getirildiği hatırlatıldı.

Açıklamada, "Etkisiz hale getirilen 5 teröristten birinin 'Terörden Arananlar'da 300 bin TL ödülle Gri Liste'de yer alan 'Hebat' kod adlı Abdurrahman Siler olduğu tespit edilmiştir. Etkisiz hale getirilen teröristin, sabotaj eğitimi aldığı ve bölgede saldırı hazırlığı içinde olduğu belirlendi" denildi. Kaynak : AA

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