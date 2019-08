AK Parti 18 yaşında!

Erdoğan, AK Parti'nin 18'inci kuruluş yıl dönümü etkinlikleri kapsamında ATO Congresium'da düzenlenen törene katılarak partililere hitap etti.



Bundan tam 18 yıl önce 2001 yılı Ağustos ayında AK Parti'nin kuruluşunu millete ve tüm dünyaya ilan ettiklerini hatırlatan Erdoğan, bugüne kadar AK Parti'nin tüm kademelerinde görev almış, partiye oy veren herkese şükranlarını sundu, ahirete irtihal edenlere Allah'tan rahmet diledi.



Her yıl dönümünün önemli olduğunu ama 18'inci yıl dönümünün ayrıca önemli olduğunu vurgulayan Erdoğan, 'Bu yaş, hukukumuza, bireylerin siyasi, ekonomik ve sosyal alanda rüştlerini ispat edişlerinin ifadesidir. Kadim davamız ile milletimize hizmet aracı gördüğümüz siyasetimiz ve onun yüce çatısı olarak kabul ettiğimiz AK Parti hamdolsun 18 yaşına ulaştı.' diye konuştu.







Geride kalan 18 yılın ardından AK Parti'nin artık gerek müktesebatıyla gerek yetiştirdiği kadrolarla yeni bir safhaya geçtiğini ifade eden Erdoğan, gençlik kollarında göreve başlayanların bugün ilçe veya il başkanları, genel merkez yöneticisi, milletvekili olarak görev yaptıklarını anlattı.



Gençlik kollarının kapısından içeri giren gençlerin de bayrak yarışında yarın aynı görevleri devralacağını aktaran Erdoğan, ana kademede, kadın kollarında, belde, ilçe, il teşkilatlarında görev alanların da aynı veya farklı görevlerde yol yürümeye devam edeceklerini söyledi.



'AK Parti, organik bir partidir'



Cumhurbaşkanı Erdoğan, konuşmasını şöyle sürdürdü:



'Bu büyük ailenin bir parçası olma onuru dahi tek başına çocuklarımıza bırakacağımız en büyük mirastır. Elbette bu uzun ve kutlu yolculukta davanın yükünü kaldıramayanlar, çeşitli sebeplerle yolunu kaybedenler olmuştur. AK Parti, bugün de inşallah yarın da hep dimdik ayakta olacaktır. Ama bu kutlu çatının altından ayrılanların hiçbirinin esamesi şimdiye kadar okunmamıştır, şimdiden sonra da okunmayacaktır. Bizim partimizin en önemli özelliklerinden biri de değişimi, yenilenmeyi kendi içinde başarıyor olmasıdır. Dünyanın, bölgemizin ve ülkemizin şartları, ihtiyaçları, imkanları değiştikçe AK Parti de buna uygun şekilde politikalarını geliştirmekte, kadrolarını yetiştirmektedir.



AK Parti, organik bir partidir. AK Parti, siyaset mühendisliğine, içerden veya dışardan kulağına üflenen suflelerle, milletin içinde olmadığı her türlü hesaba kapalı bir siyasi parti olarak ve hep de bu şekilde yol yürümüştür. Gözleri ve gönülleri başka yerlerde olanların AK Parti çatısı altından çıktığında başarısızlığa mahkum olunmasının sebebi budur. Biz, tek vazifemizi Hakk'a ve halka hizmet olarak görüyoruz. Bu dava AK Parti'nin 18 yılının çok ötesinde bir davadır. Biz sadece medeniyetimizin ve ecdadımızın kadim Hakk'a ve halka hizmet davasının bugünkü temsilcileri olmaya talibiz.'



'AK Parti, Hakk'a ve halka hizmet yolundan sapmadı'



AK Parti'nin 19, 20, 25, 30'uncu yıldönümlerini kutlarken de AK Parti'nin halka ve Hakk'a hizmet yolundan sapmadığını, göğüslerini gererek söyleyebileceklerini vurgulayan Erdoğan, 'Partimizin kurucuları, yöneticileri, geleceği olan bizler, ne kadar bu misyona sahip çıkarsak milletimizin gönlündeki yerini o derece güçlü tutabiliriz. AK Parti ancak kendisi gibi olmaktan çıktığında misyonunu kaybeder. Tıpkı bu çatının altından ayrılanlar gibi milletle irtibatını kaybederek yolunu şaşırdığı gün AK Parti'nin de vadesi dolmuş demektir.' değerlendirmesinde bulundu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, Türkiye'ye demokraside ve ekonomide Cumhuriyet tarihindeki en büyük atılımı AK Parti'nin yaptırdığını yineledi. Ziya Paşa'nın 'Eşek ölür kalır semeri, insan ölür kalır eseri' sözüne atıfta bulunan Erdoğan, 'Biz eserlerimizle zaten ortadayız. 18 yıldır, biz bunu ispat ettik.' dedi.



Türkiye'nin içinden geçtiği kritik dönemden başarıyla çıkmasını sağlayacak olanın da yine AK Parti olduğuna işaret eden Erdoğan, şunları kaydetti:



'Az önce bana şöyle bir mesajı okudular. Hepinizin tanıdığı bir zat. Meğerse bu ara şöyle bir İzmir-İstanbul otobanından gitmiş. O yolların güzelliğini görünce de bize iftihar dualarını, şükranlarını ifade ediyor. 426 kilometre bir yol. Bütün bu yolda elhamdülillah kaza riski adeta yok oluyor. Elinizi kolunuzu sallaya adeta yolculuk yapıyorsunuz. Bir sanatçı da Instagram'dan şöyle bir mesaj attı: 'Bu yolları yapanlardan Allah razı olsun' dedi. Fakat CHP'nin bir mensubu, hani o oyların pusulaların üzerine yatan vardı ya, onlar zaten o işten anlar, o da dava açacağını söylüyor. Yetmedi bizimle ilgili de dava açacakmış. Fakat, sanatçı maşallah dimdik ayakta duruyor. 'Hiç umurumda değil' diyor. Mesele bu, inanmak. Tabii ki marifet iltifata tabidir. Ben de kendilerine döndüm teşekkür ettim. Ama bunları maalesef herkes anlamıyor, anlamak istemiyor.'



Türkiye'nin dört bir yanını otoyollar ve havalimanlarıyla süslediklerini anımsatan Erdoğan, 'Ama göz var görmüyorlar, kulak var duymuyorlar. Maalesef gönül çünkü mühürlü, kabul etmiyor. Etseler de etmeseler de biz millete hizmet yolunda yolumuza devam edeceğiz.' diye konuştu.



Cumhurbaşkanı Erdoğan: Partimiz artık yeni bir safhaya geçti

Türkiye'nin dört bir yanını otoyollarla, havaalanlarıyla süslediklerini belirten Erdoğan, 'Türkiye'nin her tarafını, 20 bin kilometreyi aşkın bölünmüş yollarla bizler elhamdülillah kaza riskini adeta sıfıra indirircesine yapmadık mı? Ama maalesef göz var görmüyor, kulak var duymuyor, maalesef gönül çünkü mühürlü kabul etmiyor. Etseler de etmeseler biz millete hizmet yolunda yolumuza devam edeceğiz. Yarın ülkemizi hedeflerine ulaştıracak da AK Parti'den başkası değildir.' ifadelerini kullandı.



Doğu Akdeniz'de yapılan çalışmalara değinen Recep Tayyip Erdoğan, şöyle devam etti:



'Doğu Akdeniz'de Fatih'imizle, Yavuz'umuzla, Barbaros Hayrettin'le oralardayız. İki sondaj, iki sismik araştırma gemimiz oralarda ana muhalefetin başındaki bunları görmüyor. Bunları görmedin de bayrağımızı da mı görmedin? Orada devasa al bayrağımız var, onu da mı görmedin? Amerika varmış, Kanada varmış, Fransa varmış, Katar varmış. 'Sadece Türkiye yok' diyor. Buradan CHP'ye gönül vermiş kardeşlerime sesleniyorum; 'Bak başınızda böyle birisi var. Bu zat bayrağımızı bile tanımıyor'. Orada Fatih'i, Yavuz'u, Barbaros Hayrettin'i göremiyor. Kaldı ki onların dışında ayrıca bütün fırkateynlerle oradayız, koruma altında, güvence altında. Herkes, şu anda 'Burada Türklerin ne işi var?' derken, biz orada çalışmalarımızı sürdürüyoruz ve sürdüreceğiz. Oradan çekilmek, çıkmak da yok. Biz haklarımızı biliyoruz. Kuzey Kıbrıs'taki soydaşlarımızın haklarını sonuna kadar koruyacağımız gibi kendi haklarımızı da sonuna kadar koruyacağız. İşte bizlere düşen, bu büyük sorumluluğun gerekliliğini yerine getirmektir.'







'Rabb'im hepimizi bu büyük yanlışa düşmekten muhafaza etsin'



'Kendi bireysel çıkarını, grup veya cemaat taassubunu bu büyük davanın önüne koyuyorsa, bilsin ki sadece 82 milyon Türk milletine değil kendi geleceğine de ihanet ediyor.' ifadelerini kullanan Erdoğan, 'Rabb'im, hepimizi bu büyük yanlışa düşmekten muhafaza etsin.' diye konuştu.



AK Parti'nin kuruluşundan bugüne bakıldığında pek az kişinin şahit olacağı başarılarla dolu bir geçmiş görüleceğini belirten Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Erdoğan, şöyle devam etti:



'Üstelik 18 yıllık parti tarihimiz ile 17 yıllık iktidarımızın her dönemi sadece iş yapmakla, icraat yapmakla değil aynı zamanda farklı güçlere karşı mücadele vermekle geçti. Şunu da söyleyeyim, hafıza kayıtlarımızın içerisinde olanları da vakti geldiğinde milletimizle paylaşacağımızı da buradan söylüyorum. Zira bu hafıza kaydının içerisinde çok şeyler var. Yani 'kim kimdir', bunları milletimizin bilmezi lazım. Bilmesi lazım ki yanlış istikamette gitmesin. Vesayet odaklarından terör örgütlerine, uluslararası tetikçilerden içimizdeki mankurtlara pek çok kesimle uğraşmak zorunda kaldık. Hamdolsun ne milletimize verdiğim sözleri aksattık ne de bunlara pabuç bıraktık.



Türkiye'yi demokraside, ekonomide, diplomaside, güvenlikte ve öz güvende getirdiğimiz seviye itibarıyla artık bu ülkeye karşı tuzak kurmak, oyun oynamak eskiden çok daha zordur, çok daha maliyetlidir. Dünkü Türkiye'yi en fazla 5 milyar dolarlık bir manipülasyonla yerle yeksan edebiliyorlardı. Şimdi benzer bir girişim için 10 katını, 20 katını feda etseler bile istedikleri gibi netice alamayacaklarını görüyorlar. Dünkü Türkiye'yi masada da sahada da diledikleri gibi yönlendirebiliyor, oyalayabiliyor ve istedikleri dayatmayı yapabiliyorlardı. Şimdi masada da sahada da sözünü söyleyen ve gerektiğinde de bunun gereklerini cesaretle yaparak netice alabilen bir Türkiye var. Eskiler, 'Dut demeye dudak gerek' derlerdi. Yani masada ve sahada istediğini neticede sonuçlar alabilmek için arkanızda buna uygun bir altyapı ve güç olması lazım. Aksi takdirde konuşursunuz, bağırırsınız, çağırırsınız ama kimse sizi takmaz.'



'En tepeye doğru yol almakta lazım'



Önemli olanın siyasi ve ekonomik gücün etkisi olduğunu vurgulayan Recep Tayyip Erdoğan, şunları kaydetti:



'Türkiye bu bakımdan hamdolsun dünyada birinci lige çıkmıştır. Tabii birinci lige çıkmak kadar orada kalmak ve en tepeye doğru yol almak da lazımdır. AK Parti olarak önümüzdeki gündem işte budur. Türkiye'yi çıktığı bu ligde daha yukarılara taşımak için çalışıyoruz. 2011'de ilan ettiğimiz 2023 hedeflerimizin gayesi işte budur. Dikkat ederseniz biz bu hedefleri ilan ettikten sonra başımıza gelmeyen kalmadı. Gezi olaylarıyla sokaklarımızı karıştırmaya kalktılar, çukur eylemleriyle topraklarımıza göz diktiler. FETÖ ile ülkemizi ve ordumuzu işgale teşebbüs ettiler. DEAŞ ve PKK/YPG ile sınırlarımızı tacize yeltendiler. Olmadık bahanelerle ekonomimizi yıkmaya dönük hamleler yaptılar. Kimi aleni, kimi gizli nice ambargolarla savunmamızı çökertmeye çalıştılar. Tüm bu saldırıları milletimizle birlikte göğüsledik, hepsini de püskürttük, hedeflerimize doğru yürümeye devam ettik.'