USD (Alış - Satış) : 5,75 - 5,76 EURO (Alış - Satış) : 6,37 - 6,38

O bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı. Buna göre, Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimi ile Trabzon'un doğusunda yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor. Öte yandan, Ordu Valiliği’nden yapılan meteorolojik uyarıda, bazı ilçelere metrekareye 100 kilograma kadar yağış düşebileceği belirtildi.

Yaşam / 22 Ağustos 2019 Perşembe 23:49
O bölgeler için kuvvetli yağış uyarısı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü (MGM), resmi web sitesinden 5 günlük hava tahmin raporunu yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, yarın saat 06.00'ya kadar, Rize çevreleri ve Artvin'in kıyı kesimi ile Trabzon'un doğusunda yerel olarak kuvvetli, yer yer çok kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Meydana gelmesi muhtemel ani sel, su baskını, yıldırım tehlikesi, yağış anında kuvvetli rüzgar ve küçük çaplı dolu yağışı gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerekiyor.

ORDU VALİLİĞİ DE UYARI
Ordu Valiliği’nden yapılan meteorolojik uyarıda, bazı ilçelere metrekareye 100 kilograma kadar yağış düşebileceği belirtildi.

Yapılan açıklamada, Ordu genelinde devam eden gök gürültülü sağanak yağışların, bu gece saat 23.00 ile yarın öğlen saatlerine kadar devam edeceği belirtildi. Açıklamada, “Yağışların, Altınordu ilçesinin batısı, Ünye, Fatsa, Perşembe, İkizce, Çaybaşı bölgelerinde etkisini arttırarak, çok kuvvetli (75-100 kilogram) olması tahmin edilmektedir. Yağışlarla birlikte görülmesi beklenen ani su baskını, dolu ve yıldırım hadisesine karşı dikaktli olması gerekmektedir” uyarısında bulunuldu.

AltınorduMeteoroloji Genel MüdürlüğüSu BaskınıDolu Yağışı


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı