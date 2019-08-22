USD (Alış - Satış) : 5,71 - 5,72 EURO (Alış - Satış) : 6,34 - 6,35

Kızıldağ'da kadınlar da güreşecek

Adana’nın Karaisalı ilçesinde organize edilen Kızıldağ Karakucak Güreşleri’nde bu sene bir ilk yaşanacak. Kadın Güreş Milli Takımı’nın talepleri doğrultusunda yaklaşık 20 kadın sporcu güreşlerde kol bağlayacak.

Yaşam / 22 Ağustos 2019 Perşembe 10:41
Kızıldağ'da kadınlar da güreşecek

534. Kızıldağ Karakucak Güreşleri, 25 Ağustos Pazar günü saat 10.00'da başlayacak. 1650 rakımlı Kızıldağ Yaylası'ndaki dev güreş etkinliği Büyükler, Yıldızlar ve Minikler kategorilerinde 29 sıklette yapılacak. Yaklaşık 750 sporcunun katılımının beklendiği güreşlerde başpehlivanlığı kazanan güreşçi 10 bin lira para ödülünün sahibi olacak. Başpehlivan, para ödülünün yanı sıra 1 kilo ağırlığında 22 ayar altın kemeri de beline takacak. Karakucak Talimnamesi'ne göre yapılacak güreşlerde lisanslı hakemler görev yapacak.

Kırkpınar başta olmak üzere Türkiye'nin dört bir yanında düzenlenen güreşlerde şampiyonluklar kazanan güreşçilerin katılacağı Kızıldağ Karakucak Güreşlerinde bu yıl bir ilk yaşanacak. Kadın Güreş Mili Takımı'nın talepleriyle Kızıldağ Karakucak Güreşleri'nde bu yıl Antrenör Nadir Uğrun Perçin önderliğinde 20 kadın sporcu da güreşlere katılacak.

Kızıldağ Karakucak Güreşleri onuruna 23-24 Ağustos akşamı düzenlenecek halk konserlerinde Murat Kekilli ve Mustafa Yıldızdoğan ile yöresel sanatçılar konser verecek. Kaynak : İHA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Karakucak GüreşleriMurat KekilliMustafa YıldızdoğanKadın SporcuBaşpehlivan


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı