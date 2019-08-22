USD (Alış - Satış) : 5,75 - 5,76 EURO (Alış - Satış) : 6,37 - 6,38

Kayıp kız çocuğu bulundu

Adana'da 29 gün önce akrabalarını ziyaret etmek için evinden çıktıktan sonra kaybolan 15 yaşındaki çocuk Kahramanmaraş'ta bulundu.

Güncel / 22 Ağustos 2019 Perşembe 15:58
Kayıp kız çocuğu bulundu

Adana'da yaklaşık bir ay önce kaybolan 15 yaşındaki çocuk Kahramanmaraş'ta bulundu.

Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Kayıp Şahıslar Büro Amirliği ve Çocuk Şube Müdürlüğü ekipleri, 29 gün önce akrabalarını ziyaret etmek için evinden çıktıktan sonra kendisinden haber alınamayan H.N.T'nin (15) izine ulaştı.

Ekipler, yaptıkları çalışmayla kayıp çocuğun Kahramanmaraş'ta olduğunu tespit etti.

Bulunduğu kentte ulaşılarak, koruma altına alınan çocuğun, psikolog eşliğinde yapılacak görüşmenin ardından annesine verilmesine ya da yurda yerleştirilmesine karar verileceği belirtildi.

Merkez Yüreğir ilçesi Atakent Mahallesi'ndeki evlerinden yaklaşık bir ay önce akrabalarına gitmek için çıktıktan sonra kaybolan H.N.T'nin bulunması için annesi Ayşe Aksu polise başvurmuştu.

Adana Emniyet Müdürlüğünce kayıp çocuğun bulunması için çalışma başlatılmıştı. Kaynak : AA

*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen AA ajansıdır.

AtakentEmniyet MüdürlüğüPsikolog


YAZARLARTAMAMI
Mehmet Orhan

ABD-AVRUPA KAVGASI

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

MİLLETİN SON ADAMI

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı