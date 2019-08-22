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İçişleri Bakanı Soylu: Yılbaşından beri 635 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdik

İçişleri Bakanı Soylu, "Yılbaşından beri 80 bin 570 operasyonda  635 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdik." dedi.

Güncel / 22 Ağustos 2019 Perşembe 11:27
İçişleri Bakanı Soylu: Yılbaşından beri 635 PKK'lı teröristi etkisiz hale getirdik

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Ankara’da Kaçakçılık İstihbarat Koordinasyon Kurulu Toplantısı'nda yaptığı konuşmada, yılbaşından beri 80 bin 570 operasyonda  635 PKK'lı teröristin etkisiz hale getirildiğini söyledi.

Soylu, üç büyükşehir belediyesindeki görevlendirmelerle ilgili olarak da "Eğer dağda silahlı mücadeleyi evlatlarımız veriyorsa, sınır ötesinde bu ülkeye saldıranlara karşı can pahasına büyük bir mücadele veriyorsak bunu yapmak zorundaydık. Çünkü o teröriste moral de mama da o belediyelerden gidiyor." ifadelerini kulandı.

Kaçakçılıkİçişleri Bakanı


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