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HDP önünde anne eylemi!

Diyarbakır'da oğullarının HDP aracılığı ile dağa kaçırıldığını iddia eden kadın, HDP İl Başkanlığının camını kırdı

3. Sayfa / 22 Ağustos 2019 Perşembe 22:07
HDP önünde anne eylemi!
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Diyarbakır'ın Sur ilçesinde evden çıktıktan sonra kendisinden iki gündür haber alınamayan Mehmet Akar'ın annesi Hacire Akar, polis merkezine giderek kayıp müracaatında bulundu.

Oğlunun HDP'liler aracılığıyla dağa kaçırıldığını düşünen anne Akar, HDP İl Başkanlığı önüne gelerek binanın camını kırdı. 

BİR OĞLU DAĞDA ÖLDÜRÜLDÜ DİĞER OĞLU KAYIP

Akar, oğlu Fırat Akar'ın 1994 yılında terör örgütü PKK'ya katılarak dağa çıktığını 2017 yılında ise bir operasyonda ölü ele geçirildiğini ifade ederek, diğer oğlu Mehmet Akar'ın da iki gündür kayıp olduğunu söyledi. Zavallı kadın,  polise müracaat ettiğini ancak 2 gün geçmesine rağmen oğlundan haber alamadığı için İl başkanlığı binasının önüne gelerek camı kırdığını söyledi. 



Oğlu Mehmet Akar bulunana kadar HDP İl Binası içinde oturma eylemi yapcağını söyleyen Anne Akar'ın HDP Diyarbakır İl Başkanlığı önündeki eylemi sürüyor.

Hacire Akar'ın tepkisi ve oturma eylemi güvenlik kameralarına da yansıdı.    

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