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Fildişi Sahili'nde tanı konulamayan hastalık 30 can aldı

Fildişi Sahili'nin kuzeyindeki Yeretiele kentinde, en az 30 kişinin tanısı konulamayan bir hastalık nedeniyle yaşamını yitirdiği bildirildi.

Sağlık / 21 Ağustos 2019 Çarşamba 19:07
Fildişi Sahili'nde tanı konulamayan hastalık 30 can aldı

Fildişi Sahili'nde yayın yapan 'Koaci' adlı sitenin haberine göre, ülkenin kuzeyindeki Bere bölgesine bağlı Yeretiele kentinde, temmuz ayından bu yana tanı konulamayan bir hastalık görülüyor.

Yüzde ödem (şişme), kabızlık, göğüs ağrısı, karında şişme, bitkinlik ve kusma gibi belirtiler gösteren hastalık nedeniyle en az 30 kişi hayatını kaybetti.

Bölgede incelemelerde bulunan sağlık ekibi, hastalığın bir an önce teşhis edilerek hastaların tedavi olmasını sağlaması için çalışmalarını sürdürüyor.

Kaynak : AA

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HastalıkSağlık EkibiFildişi Sahili


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