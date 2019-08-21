Eve gönderilen kargo AFAD'ı harekete geçirdi

Olay, Adana’nın Merkez Seyhan ilçesi Uçak Mahallesi’nde meydana geldi. Adana AFAD KBRN ekibi, bir eve kargoyla potasyum ferrosiyanür olduğu iddia edilen kimyasal maddenin gönderildiği ihbarının gelmesi üzerine inceleme yapmak üzere eve gitti. Adana AFAD KBRN ekibi gerekli ölçüm çalışmalarını tamamlayıp söz konusu maddeyi ilgili birimlere gerekli son incelemelerin yapılması için teslim etti. Kaynak : İHA

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