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Bakan Pakdemirli: THK'nın verdiği sertifikaların hiçbirine güvenmiyorum

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, THK'nın yangın söndürme uçakları konusunda ilişkin açıklama yaptı. Bakan Pakdemirli, "THK'nın verdiği sertifikaların hiçbirine güvenmiyorum" dedi.

Güncel / 22 Ağustos 2019 Perşembe 10:25
Bakan Pakdemirli: THK'nın verdiği sertifikaların hiçbirine güvenmiyorum

İzmir'in Karabağlar ilçesinde başlayıp Seferihisar ve Menderes'e sıçrayan orman yangınında gündeme gelen THK uçaklarına dair tartışma sürüyor.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli konuya ilişkin yaptığı açıklamada özetle şunları söyledi;

'Beni memuriyetten atın, bu uçağa binmem diyorlar. Hükümetimize siyasi saldırı var, bu dikkate alınmalı. THK'nın verdiği sertifikaların hiçbirine güvenmiyorum. THK uçakları işimize yaramıyor. Almak zorunda değiliz. THK siyasetin oyuncağı olmuş durumdadır. Ana muhalefet ile birlikte hareket ediyor.'

Orman BakanıBekir PakdemirliMuhalefetSaldırı


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