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Açık öğretim okulları kayıtları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı bünyesindeki açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesinin ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül Cuma mesai bitimine kadar yapılabilecek Mesleki açık öğretim lisesi ve açık öğretim imam hatip lisesi kayıt işlemleri ise 20 Eylül Cuma günü mesai bitiminde sona erecek.

Eğitim / 22 Ağustos 2019 Perşembe 16:23
Açık öğretim okulları kayıtları başladı

Milli Eğitim Bakanlığı (MEB) bünyesindeki açık öğretim okullarının 2019-2020 eğitim öğretim yılı 1'inci dönem ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri başladı.

MEB Hayat Boyu Öğrenme Genel Müdürlüğü bünyesinde faaliyetlerini yürüten açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi için ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri 27 Eylül Cuma günü mesai bitimine kadar yapılabilecek.

Mesleki açık öğretim lisesi ve açık öğretim imam hatip lisesi kayıt işlemleri ise 20 Eylül Cuma günü mesai bitiminde sona erecek.

Belirtilen tarihlerde çeşitli nedenlerle ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yaptıramayan açık öğretim ortaokulu ve açık öğretim lisesi öğrencilerinin 28 Eylül-4 Ekim, mesleki açık öğretim lisesi ve açık öğretim imam hatip lisesi öğrencilerinin de 21-27 Eylül tarihlerinde mazerete bağlı ilk kayıt ve kayıt yenileme işlemleri yapılacak.

Açık öğretim okullarına ilk defa kayıt olacak öğrencilerin, halk eğitimi merkezleri veya yüz yüze eğitim kurumlarında kayıt işlemlerini yaptırdıktan sonra Ziraat Bankası, Halk Bankası veya Vakıflar Bankasının ilgili banka hesaplarına sınav katılım ücreti olarak 30 lira yatırmaları gerekecek. Sınav katılım ücreti "https://odeme.meb.gov.tr" internet adresinden de yatırılabilecek.

İlk kayıt ve kayıt yenileme işlemlerini yaptıran öğrencilerin 2019-2020 eğitim öğretim yılı 1'inci dönem sınavları 7-8 Aralık'ta yapılacak. Kaynak : AA

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