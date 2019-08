3 büyükşehrimizde temmuz ayında ortalama kiralık daire fiyatları ne şekilde gelişti?

İçerisinde yer aldığımız yaz dönemi emlak sektörünün en hareketli olduğu dönemdir. Bu dönemde öğrencilerin mezun olmaları, yeni iş bularak farklı şehirlere taşınma kararı almaları veya öğrenciliğe yeni başlamaları gibi nedenlerle şehir değişikliklerinin yoğun olması nedeniyle ev arayışları yoğun olarak devam etmektedir. Bunun yanı sıra düğün sezonu olması ve evlenen çiftlerin sayısının da en çok bu dönemde olması gibi nedenler de emlak sektöründeki hareketliliği çoğaltan en önemli sebeplerden biridir.



Hal böyle olunca özellikle ülkemizde emlak sektörü özellikle yılın bu döneminde diğer dönemlerine nazaran daha çok ilgi çekmekte ve merak edilmektedir.



Biz de bu haberimizde ülkemizin nüfusunun neredeyse 3'te 1'inin yaşadığı 3 büyükşehrimizdeki kiralık daire fiyatlarına ilişkin bir analiz yapmaya karar verdik. İstanbul, Ankara ve İzmir'deki kiralık daire fiyatlarını meraklısı için detaylı bir şekilde inceleyeceğimiz bu haberimizde okuyucularımıza vereceğimiz fiyata ilişkin kaynak tr.flatfy.com sitesidir.



Haberimize geçmeden önce Flatfy sitesi ile ilgili kısa bir bilgi verelim.



Flatfy, bir emlak arama motorudur. Nasıl ki internette aradığımız herhangi bir bilgiye Google'dan bakıyorsak emlak ile ilgili her türlü aramamızı da Flatfy üzerinden yapabiliriz.



Flatfy veri tabanında yer alan 1000'den fazla emlak ilan sitesindeki ilanların tümüne ulaşabilirsiniz. Bu sayede, aradığınız satılık veya kiralık fark etmeksizin her türden gayrimenkule Flatfy ile ulaşabilirsiniz.



Flatfy sayesinde her seferinde farklı emlak ilan sitelerini gezmenize gerek kalmadan pratik bir şekilde emlak ilanı araması yapabilirsiniz.



Bünyesinde 1000'den fazla emlak ilanı sitesine ilişkin 100.000'lerce emlak ilanı verisinin yer aldığı tr.flatfy.com sitesindeki bu veriler her ay analiz edilerek ülkemizin istenen bir şehri ve hatta mahallesi ile ilgili detaylı sonuçlara erişilebiliyor.



İşte temmuz ayı için 3 büyükşehrimizin fiyat verileri Flatfy'dan bu şekilde elde edilmiştir.



Şimdi dilerseniz en büyük şehrimiz İstanbul'un kiralık daire fiyatlarına ilişkin analizimizle haberimize başlayalım.



İstanbul kiralık daire fiyatları analizi



Flatfy tarafından sağlanan veriler neticesinde elde edilen analize geçmeden önce verilerle ilgili kısa bir bilgilendirme yapalım.



Flatfy tarafından sunulan fiyat verileri enflasyon etkisinden arındırılmış ham verilerdir. Bu verilerle daha objektif sonuçlar elde edilebilecektir.



Bir diğer nokta da verilerin o bölgedeki tüm gayrimenkullere ilişkin ortalama veriler olmasıdır.



Şimdi ülkemizin en büyük şehri olan İstanbul ile analizimize başlayalım.



İstanbul'un tümünde Temmuz 2019'da ortalama kiralık daire fiyatı metrekare başına yaklaşık 15 TL olmuştur. Bu fiyat geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 16.48 TL'den düşüktür. Dolayısıyla İstanbul'da geçtiğimiz yıldan bu yıla geçen 1 yıllık süre içerisinde kiralık daire fiyatlarında bir düşüş yaşandığı söylenebilir. Bu düşüşün oranı %9,5 olmuştur.



İstanbul'daki kiralık daire fiyatlarında metrekare başına en yüksek kira fiyatı 29 TL, en düşük kira fiyatı ise 9 TL olarak meydana gelmiştir.



Bir daire için ortalama kira fiyatı ise 1.541 TL'dir. İstanbul'daki tüm daireler nezdinde ortalama daire alanına bakıldığında ise dairelerin büyüklüklerinin 102 metrekare olduğu görülmektedir.



İstanbul ilçelere göre kiralık daire fiyatları analizi



İstanbul'un kiralık daire fiyatları en yüksek olan 3 ilçesi ve kira fiyatları şu şekildedir:



• Sarıyer: Metrekare başına 28 TL

• Beşiktaş: Metrekare başına 26 TL

• Beyoğlu: Metrekare başına 26 TL

• Bakırköy: Metrekare başına 23 TL



Beşiktaş ve Beyoğlu'nun fiyatları aynı olduğu için Bakırköy de 4'ncü ilçe olarak eklenmiştir.



Kiralık daire fiyatları metrekare başına en düşük olan ilçeleri ve fiyatları ise şu şekildedir:



• Silivri: Metrekare başına 8 TL

• Çatalca: Metrekare başına 8 TL

• Arnavutköy: Metrekare başına 8 TL

• Sultanbeyli: Metrekare başına 9 TL

• Sancaktepe: Metrekare başına 9 TL

• Pendik: Metrekare başına 10 TL

• Çekmeköy: Metrekare başına 10 TL



Fiyatları aynı olan ilçelerin altına farklı ilçeler de yazılmıştır.



İstanbul'da kiralık konut fiyatlarında en çok yükseliş yaşanan ilçeler ise şunlar olmuştur:



• Esenyurt

• Beylikdüzü

• Zeytinburnu

• Avcılar

• Esenler



İstanbul'un kiralık konut fiyatları en çok düşen ilçeleri ise şu ilçeler olmuştur:



• Gaziosmanpaşa

• Ataşehir

• Sultanbeyli

• Sancaktepe

• Çatalca



Ankara kiralık daire fiyatları analizi



Ülkemizin başkenti ve en büyük 2'nci şehri olan Ankara'nın konut fiyatları ise metrekare başına 9,68 TL olarak meydana gelmiştir. Bu fiyat, geçtiğimiz yılın aynı dönemindeki 9,5 TL'lik fiyattan daha yüksektir. Ankara'da kiralık daire fiyatlarındaki artış oransal olarak %1,89 artmıştır.



Ankara'daki metrekare başına en yüksek kira bedeli 20 TL iken en düşük kira bedeli ise 6 TL olmuştur.



Ankara'daki tüm kiralık dairelere bakıldığında ise ortalama kira bedelinin 1.152 TL olduğu görülmektedir.



İlçelere göre Ankara kiralık daire fiyatları analizi



Ankara'nın ilçeleri nezdindeki kiralık daire fiyatlarına bakıldığında kira fiyatları en yüksek olan ilçeler şu ilçeler olmuştur:



• Haymana: Metrekare başına 15 TL

• Çankaya: Metrekare başına 12 TL

• Gölbaşı: Metrekare başına 11 TL



Ankara'nın metrekare başına en düşük fiyata sahip olan 3 ilçesi ise şu ilçelerdir:



• Akyurt: Metrekare başına 4 TL

• Polatlı: Metrekare başına 5 TL

• Kızılcahamam: Metrekare başına 5 TL

• Kazan:Metrekare başına 5 TL

• Çubuk: Metrekare başına 5 TL

• Elmadağ: Metrekare başına 5 TL

• Pursaklar: Metrekare başına 6 TL

• Sincan: Metrekare başına 6 TL



Ankara'nın kiralık daire fiyatlarında en çok yükseliş yaşanan ilçeleri şu ilçeler olmuştur:



• Beypazarı

• Gölbaşı

• Çankaya

• Yenimahalle

• Akyurt



Ankara'nın kiralık daire fiyatları nezdinde en çok değer kaybeden ilçeleri ise şu ilçeler olmuştur:



• Çubuk

• Elmadağ

• Altındağ

• Polatlı

• Sincan



İzmir kiralık daire fiyatları analizi



Sırada ülkemizin en büyük 3'ncü şehri olan İzmir'in kiralık daire fiyatları analizi bölümümüz var.



İzmir'de metrekare başına kiralık daire fiyatı ortalama olarak 13,04 TL olmuştur. Bu fiyat, geçtiğimiz yılın aynı döneminde meydana gelen 12,68 TL'den yüksektir. İzmir'de kiralık daire fiyatlarında meydana gelen fiyat artışı oranı %2,84 olarak meydana gelmiştir.



İzmir'deki tüm daireler nezdinde ortalama kiralık daire fiyatı 1.440 TL olmuştur.



İzmir'deki minimum kiralık daire bedeli metrekare başına 8 TL iken maksimum kira bedeli ise metrekare başına 23 TL olmuştur.



İzmir ilçeleri kiralık daire fiyat analizi



İzmir'in en yüksek kiralık daire fiyatına sahip ilçeleri ve fiyatları şu şekildedir:



• Çeşme: Metrekare başına 20 TL

• Urla: Metrekare başına 18 TL

• Güzelbahçe: Metrekare başına 18 TL

• Narlıdere: Metrekare başına 17 TL



İzmir'in en düşük kiralık daire fiyatlarına sahip olan ilçeleri ise şu şekildedir:



• Kınık: Metrekare başına 6 TL

• Ödemiş: Metrekare başına 7 TL

• Torbalı: Metrekare başına 7 TL

• Tire: Metrekare başına 8 TL

• Kemalpaşa: Metrekare başına 8 TL

• Bergama: Metrekare başına 8 TL



İzmir'in kiralık daire fiyatlarında en çok yükselme görülen ilçeleri ise şu şekildedir:



• Selçuk

• Çeşme

• Buca

• Güzelbahçe

• Aliağa



İzmir'in kiralık daire fiyatların en çok düşüş yaşanan ilçeleri ise şu şekildedir:



• Çiğli

• Karaburun

• Torbalı

• Foça

• Kiraz



Genel bir sonuç olarak düşünmek gerekirse; ülkemizin 3 büyükşehrinden sadece İzmir'deki kiralık daire fiyatlarında artış meydana gelmiş; İstanbul ve Ankara'daki kiralık daire fiyatları ise geçtiğimiz yılın aynı döneminden bu yılın aynı dönemine gelindiğinde azalış göstermiştir. Özellikle İstanbul'daki fiyat azalması ciddi düzeydedir.