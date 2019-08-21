Kocaeli'yi sağanak vurdu: Yol çöktü, evleri su bastı

Kocaeli'de etkili olan sağanak Gebze ilçesinde hayatı olumsuz etkiledi.



İlçede sabah saatlerinde başlayan kuvvetli yağışın ardından İnönü Mahalllesi Şehit Hamdi Pekçalışkan Caddesi'nde yağmur suyu ve şebeke suyu hatlarının patlaması sonucu yolda çökme meydana geldi.



Cadde üzerindeki bazı evlerde ise su baskını yaşandı.



Olay yerine sevk edilen belediye ekiplerinin çalışması sürüyor.



Kocaeli'de aralıklarla devam eden gök gürültülü sağanağın gece yarısına kadar sürmesi bekleniyor. Kaynak : AA

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