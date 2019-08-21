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Kılıçdaroğlu: Madem böyle yapacaktınız sandığı neden koydunuz?

Üç belediyeye kayyum atanmasıyla ilgili konuşan CHP lideri Kılıçdaroğlu, "Madem böyle yapacaktınız sandığı neden koydunuz, niye halkın iradesine saygı göstermiyorsunuz" dedi.

Siyaset / 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:53
Kılıçdaroğlu: Madem böyle yapacaktınız sandığı neden koydunuz?

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'dan Diyarbakır, Van ve Mardin'in HDP'li belediye başkanlarının yerine kayyum atanmasıyla ilgili ilk açıklama geldi.

Kılıçdaroğlu "Bu yapılan demokrasiyle bağdaşmıyor, bu üç başkan da aday olmadan önce savcıdan iyi hal kağıdı almış, Yüksek Seçim Kurulu'na gitmiş onlar da sakınca görmemiş, yargı kararını bile beklemiyorsun kendin karar verip adım atıyorsun" dedi.

Sözcü gazetesine konuşan CHP lideri "Madem böyle yapacaktınız sandığı neden koydunuz, niye gereğini yapıp halkın iradesine saygı göstermiyorsunuz" diye sordu.

Kılıçdaroğlu parti olarak bir tepki gösterecek misiniz? şeklindeki soruya " bu tür olaylar yaşanınca sokağa çıkmak , protesto etmek gibi durumları doğru bulmuyoruz, biz milletin ferasetine güveniyoruz" yanıtını verdi.

ProtestoKemal KılıçdaroğluKayyumDiyarbakırYüksek Seçim Kurulu


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