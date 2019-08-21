İşte Bodrum The Bo Viera’daki kaçak yapılar

Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün Bodrum koylarında inceleme yaptı. İmara aykırı inşaatları tespit etmek için saha gezisi yapan Kurum yapılan incelemeler sonrası toplam 1611 konut ve 4 otelden oluşan 8 projenin inşaatının durdurulduğunu açıkladı.



Yoğun yapılaşma nedeniyle kamuoyunda tartışılan Besa Grup'un The Bo Viera adlı projesi de mühürlenen projeler arasındaydı.



Yapı Tatil Tutanağı'nda yer alan bilgiler projedeki kaçak yapılaşmayı da ortaya koydu.



Toplam 330 villa ve 90 odalı otelin yer alacağı The Bo Viera projesinin ilk etabında inşa edilen konutlar ve eklentilerle ilgili mimari projeye aykırı unsurlar yapı tatil tutamağında tek tek anlatıldı.







Mimari projeye aykırı olarak inşa edilen 26 adet yapının ayrık olan düzeninin birleştirilerek tek bir yapı olarak inşa edildiği, birleştirilen blok aralarının ayrıca kullanıma açıldığı tespit edildi.



Besa Grup, 3 adet duvarı ve plaja inmeyi sağlayan asansör kulesini de ruhsatsız olarak inşa etti.



Bodrum katların ise açığa çıkartılarak deniz manzaralı hale getirildiği belirtilirken, inşaat alanın çok büyük olması nedeniyle ruhsata aykırı imalatlara ilişkin ek tespitlerin ayrıntılı olarak daha sonra yapılacağı ifade edildi.



‘PROJEMİZ YASAL' DEMİŞTİ



Besa Grup Yönetim Kurulu Başkanı Salih Bezci, “İnşaatlarımız kanunlara uygun. Kaba inşaat nedeniyle yapılaşma yoğun görünüyor” demişti.







FİRMA YIKMAZSA BAKANLIK YIKTIRACAK



Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, dün düzenlediği basın toplantısında “ Bu imara aykırılıkların giderilmesi için ilgili firmalara bir ay süre verilmiştir. Bu bir aylık süre içerisinde firmalarımız imara aykırılıkları giderecekler, gidermemeleri durumunda namı hesaplarına resen Bakanlık olarak, valilik, kaymakamlık eliyle de biz imara aykırılıkları gidereceğimizi buradan tüm vatandaşlarımıza iletmek isterim. Bu çerçevede 3194 sayılı İmar Kanunu'nun 8, 32 ve 42'inci maddeleri gereği durdurma, yıkım ve para cezası işlemleri verilmiş ve ilgililer hakkında da Türk Ceza Kanunu'nun 184'üncü maddesi gereği işlem yapılacak” dedi.

