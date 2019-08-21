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İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

İstanbul'da akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak bekleniyor.

Yaşam / 21 Ağustos 2019 Çarşamba 09:45
İstanbul için kuvvetli sağanak uyarısı

İstanbul'da akşam saatlerine kadar aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak tahmin ediliyor.

Meteoroloji Genel Müdürlüğünden yapılan duyuruya göre, bugün akşam saatlerine kadar Anadolu Yakası ve kuzey kesimleri başta olmak üzere İstanbul'da aralıklı ve yerel olarak kuvvetli sağanak ve gök gürültülü sağanak öngörülüyor.

Bu kapsamda, sel, su baskını, yıldırım, ulaşımda aksamalar gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması önem taşıyor. Kaynak : AA

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