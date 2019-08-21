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Dikey Geçiş Sınavı tercihleri alınmaya başlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2019DGS tercihlerinin alınmaya başlandığını bildirdi Adaylar, tercihlerini 28 Ağustos'a kadar 'ais.osym.gov.tr' sayfasından yapabilecek

Eğitim / 21 Ağustos 2019 Çarşamba 10:24
Dikey Geçiş Sınavı tercihleri alınmaya başlandı

Ölçme, Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) Başkanı Prof. Dr. Halis Aygün, 2019 Dikey Geçiş Sınavı (DGS) tercihlerinin alınmaya başlandığını bildirdi.

Aygün, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şunları kaydetti:

"2019-DGS tercihleri alınmaya başlamıştır. Adaylar tercihlerini 21-28 Ağustos 2019 tarihleri arasında 'ais.osym.gov.tr' sayfamızdan yapabilirler. Yapacağınız tercihlerin hayırlı olmasını temenni eder başarılar dilerim."

Kaynak : AA

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