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Canlı bombanın yakalanma anı kamerada

Şanlıurfa’nın Eyyübiye ilçesinde yer alan ve Balıklıgöl’e yaklaşık 100 metre mesafede bulunan Haşimiye Meydanı civarındaki Meşarkiye Caddesi'nde, üzerinde canlı bomba düzeneği olan bir terörist 8 Ağustos'ta yakalandı.

3. Sayfa / 21 Ağustos 2019 Çarşamba 11:04
Canlı bombanın yakalanma anı kamerada

Polis tarafından yakalanan terörist gözaltına alınırken, üzerindeki düzenek ise sökülerek fünye ile patlatılmıştı.

Teröristin yakalanma anına ait görüntülere ulaşıldı.

Öte yandan teröristin örgütün Suriye'deki kamplarından geldiği ortaya çıktı.

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, dün katıldığı bir televizyon programında "Biz bu gece Türkiye'nin önemli bir merkezine giden bombayı Şanlıurfa'dan çıkarken yakaladık. Bundan tam bir hafta önce onun tam 4 katı büyüklüğündeki bir bombayı daha yakaladık. Yılbaşından bu güne kadar 160 önemli olayı engelledi bizimkiler. Bunlardan bir tanesi gerçekleşmiş olsaydı uluslararası problem haline gelecekti." demişti. Kaynak: TRT Haber

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